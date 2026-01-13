Kumbh Tarot Rashifal 13 January 2026: दिनचर्या को नियमित करें, खानपान में परहेज करें

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Eight of pentacles

पैसों के लेनदेन को लेकर किसी करीबी व्यक्ति के साथ तनाव हो सकता है.इस समय बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का प्रयास किया जा सकता है.थोड़े से ही प्रयास से रिश्ते बेहतर होने लगेंगे.कार्य क्षेत्र में नए अधिकारी के आने से काफी बदलाव आ सकते है.जिससे कार्य की अधिकता से असंतुष्ट हो सकते है.अतीत की कोई दु:खद घटना की यादें परेशान कर सकती है.संतान के साथ उसकी शिक्षा पर बात कर सकते है.परिवार के बुजुर्ग लोगों के साथ कहीं भ्रमण की तैयारी करेंगे.

प्रिय के साथ रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है. भाग्य के भरोसे ना रहे. अपने कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें.सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कमी लग रही है.किसी गलत कार्य या गले व्यक्ति का साथ न दे. इस बात का ध्यान रखें.कि आपके कार्यों से कोई दुःखी न हो.लापरवाही से कार्यों को पूरा न करें.जल्दबाजी में दुर्घटना हो सकती है.हमेशा लोगों के साथ व्यवहार में नम्रता बनाए रखें.जो कुछ भी हो रहा है.उसमें खुद के लिए अच्छा ढूंढने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य:दिनचर्या को नियमित करें.खानपान में परहेज करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.आमदनी से कम खर्च करें.

रिश्ते:मित्र के विवाह में किसी व्यक्ति से अच्छा खासा विवाद हो सकता है.

