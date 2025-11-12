Kumbh Tarot Rashifal 12 November 2025: खर्चों पर नियंत्रण रखें, खान-पान की बुरी आदतों से बचें

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Moon

आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं. कि आपके द्वारा लिए गए सभी निर्णय सही नहीं है. इस समय आप रिश्तों को व्यावसायिकता के आधार पर देख सकते है. रिश्तो में व्यवसायिकता रिश्तों को कमजोर कर सकती हैं. इस बात को समझना चाहिए. इस समय जीवनसाथी के साथ तनावपूर्ण रिश्ते के चलते आपको अपने प्रेम विवाह के निर्णय को लेकर पछतावा हो सकता हैं.

कार्य क्षेत्र में लापरवाही से हुई किसी गलती के चलते आप अपना काफी नुकसान करवा सकते हैं. हो सकता है कि आप जानकारी इसका आरोप सामने वाले पर डालने का प्रयास कर रहे हो. जबकि आपको पता हैं,कि यह गलती पूर्णता आपकी ही है. जिसके चलते उस व्यक्ति से आपका विवाद हो सकता है. जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना और बात-बात पर दूसरों को गलत साबित करने की आदत में परिवर्तन लाइए. अन्यथा आपकी इन आदतों के चलते आपके करीबी और मित्र लोग आपसे दूरी बना लेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान की बुरी आदतों के चलते आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. लिवर में समस्या के चलते चिकित्सक आपको धूम्रपान और मदिरापान से दूर रहने की चेतावनी दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: बार-बार कोई ना कोई समस्या ऐसी खड़ी हो जाती हैं. जिसके कारण आप व्यर्थ ही पैसा खर्च हो जाता हैं.

रिश्ते: प्रिय के साथ अपने रिश्ते में सुधार लाने की कोशिश करेंगे. बिना सच्चाई जाने दूसरे लोगों पर आरोप न लगाएं.

---- समाप्त ----