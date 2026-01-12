scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 12 January 2026: दूसरों से हमेशा अपेक्षाएं न करें, लोग कई बार इन बातों से चिड़चिड़े हो सकते हैं

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 12 January 2026: पहले लोगों के साथ रिश्ते मजबूत करें. दूसरों से हमेशा अपेक्षाएं न करें. लोग कई बार इन बातों से चिड़चिड़े हो सकते है. इससे लोग दूरी बनाना शुरू कर देंगे. 

कुंभ (Aquarius):-
Cards :-The Magician
अपने आकर्षक व्यक्तित्व का जलवा बिखेरेंगे. नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते है. करीबी लोगों के साथ अपनी खुशियों बांटेंगे. इस समय जीवन में जोश और उमंग नजर आ रही है. विवाह के लिए सहमति दे सकते है. परिवार के सभी लोग इस शुभ समाचार से काफी प्रसन्न है. ससुराल पक्ष के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. समय समय पर अपने पुराना कार्यों का अवलोकन करते रहें. इससे गलतियां पता चल सकती है. इन गलतियों का आगे दोहराव न हो. इस बात का ध्यान रखें.

किसी नए व्यवसाय को शुरू करने का प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है. इस बात से मन उदास न करें. पुनः सकारात्मक प्रयास करें. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी हो सकता हैं. ये बदलाव सुखद रहेगा. इस बात का आपको विश्वास है. किसी पर बिना जांचे परखे विश्वास न करें. सामने वाले के साथ अपनी व्यक्तिगत बातों को साझा किया जाएं. पहले लोगों के साथ रिश्ते मजबूत करें. दूसरों से हमेशा अपेक्षाएं न करें. लोग कई बार इन बातों से चिड़चिड़े हो सकते है. इससे लोग दूरी बनाना शुरू कर देंगे. 

स्वास्थ्य :स्वास्थ्य पहले से सुधार सकता है. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति:आर्थिक रूप से मजबूत होंगे. धन कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं. 

रिश्ते: कुछ नए संबंध बन सकते है. किसी मित्र के साथ चल रही शत्रुता समाप्त हो सकती हैं. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

