Kumbh Tarot Rashifal 10 December 2025: मानसिक तनाव और कार्य की अधिकता बीमार कर सकती है, ख्याल रखें

विपरीत परिस्थितियों में खुद को शांतिपूर्वक बाहर निकाल लेना आपको अच्छे से आता है. दूसरों के ऊपर निर्भरता कम करें. अपने निजी मामलों को स्वयं निपटाएं. पारिवारिक समस्या को सुलझाने के लिए बातचीत कर सकते हैं. 

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Strength
कार्य क्षेत्र में अपनी किसी भी कमजोरी को दूसरे के सामने व्यक्त न करें. इससे सामने वाले को आप पर हावी होने का मौका मिल सकता हैं. किसी ऐसे व्यक्ति से परिवार के कुछ सदस्यों का विवाद हो सकता है. जो काफी दबंग और प्रभावशाली होगा. किसी ऐसे बुजुर्ग की मध्यस्थता में सामने वाले से बातचीत करने की योजना बना रहे हैं. जो उस व्यक्ति से परिचित हो. इस विवाद का बढ़ना आगे बढ़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. इस समय आपको आत्मविश्वास और मनोबल को कम नहीं होने देना है.

खुद के साथ परिजनों की जिम्मेदारी भी हो सकती है. धैर्य और संयम के साथ सफलता को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है. विपरीत परिस्थितियों में खुद को शांतिपूर्वक बाहर निकाल लेना आपको अच्छे से आता है. दूसरों के ऊपर निर्भरता कम करें. अपने निजी मामलों को स्वयं निपटाएं. पारिवारिक समस्या को सुलझाने के लिए बातचीत कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य: इस समय खुद को शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं. मानसिक तनाव और कार्य की अधिकता बीमार कर सकती है. 

आर्थिक स्थिति: किसी से लिया गया उधार समय पर चुका न पाने के कारण वह व्यक्ति विवाद हो सकता है. 

रिश्ते: किसी व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को लेकर काफी परेशान हो सकते हैं. उसका गुस्सा और चिढ़ आपको विचलित कर सकती हैं. 

