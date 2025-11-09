scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 9 November 2025: उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं, व्यवसाय बढ़ेगा

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 9 November 2025: इस बात को लेकर परिवार के सभी लोग काफी उत्साहित हो सकते हैं. किसी नए व्यवसाय की शुरुआत अभी तक परेशानी भरी नजर आ रही है

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Knight of wands
इस समय आपके कार्य हेतु अलग-अलग जगह की यात्राएं करना पड़ सकती हैं.हो सकता हैं, कि ये यात्राएं देश में कुछ स्थानों पर या फिर विदेश में भी हो सकती हैं.आपके आत्मविश्वास और मेहनत से आप निश्चय ही अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे. इस बात का आपको पूर्ण विश्वास है. यदि आपकी पदोन्नति एक लंबे समय से रुकी हुई है. तो इस समय आपकी पदोन्नति होना भी संभव दिख रहा है. यह भी हो सकता हैं, कि पदोन्नति के साथ आपको किसी नए विभाग में उच्च पद पर नियुक्त कर दिया जाए.

जो कि आपके लिए अप्रत्याशित होगा.परिवार का कोई व्यक्ति विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाने की तैयारी कर सकता हैं .इस बात को लेकर परिवार के सभी लोग काफी उत्साहित हो सकते हैं. किसी नए व्यवसाय की शुरुआत अभी तक परेशानी भरी नजर आ रही है. अब इस समय आप के पास कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके व्यवसाय में आ रही परेशानियों का समाधान अपने अनुभवों से कर पाएं. इस व्यक्ति के सलाह आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में ले सकते हैं.

स्वास्थ्य: किसी पुरानी बीमारी से निजात मिल सकती है. लंबे समय से इस बीमारी के लिए तरह-तरह के उपचारों को करते आए हैं.

आर्थिक स्थिति: वेतन वृद्धि होने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता नजर आ रहा है. कुछ धन का निवेश करने की योजना बना सकते हैं.

रिश्ते: विदेश से आया कोई मित्र आपके लिए ढेर सारे उपहारों की सौगात ला सकता है.


 

---- समाप्त ----
