Kumbh Tarot Rashifal 9 December 2025: कुंभ राशि वाले अपनी कार्यपद्धति में करेंगे बदलाव, दोस्त करेंगे आर्थिक मदद

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Justice

इस समय सेहत को अनदेखा न करें. संतान को लेकर भविष्य की योजना बना सकते हैं. अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें. कार्य क्षेत्र में किसी के साथ विवाद ना करें. धैर्य और संयम के साथ समस्या का समाधान ढूंढे. किसी तरह अहंकार या घमंड ना करें. गलती होने पर माफी मांग लेना आगे की परेशानियों को सुलझा सकता है. खाली समय का सदुपयोग करें. ऐसे लोगों के साथ मित्रता हो सकती है. जिनकी सोच अन्य लोगों से अलग हो. ये आपके कार्यों को पूरा करने में बदलाव ला सकते हैं. रुके हुए कार्यों को पूरा करते समय कोई गलती न करें. किसी कार्य की असफलता के चलते कार्यपद्धति में बदलाव करने का प्रयास करेंगे. पूर्व के किए गए कर्मों के प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं. उच्च अधिकारी के साथ पदोन्नति को लेकर बात हो सकती है. परिवार को लेकर कुछ कठोर निर्णय कर सकते हैं. अपने अनुभव के आधार पर सामने वाले की स्थिति को सुलझाने का प्रयास करेंगे. जीवन साथी के साथ उसके परिजनों को लेकर विवाद हो सकता है. ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप रिश्ते को बिगाड़ रहा है. इस बात से चिढ़ हो सकती है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य समस्या चाहे छोटी हो. अनदेखा न करें. खान-पान को लेकर सजग रहे.

आर्थिक स्थिति: धन के सही योजना में निवेश पर विचार कर सकते हैं. मित्र की आर्थिक मदद करेंगे.

रिश्ते: अपने कार्यों को पूरा करने के लिए जीवनसाथी के साथ परेशानियों को साझा कर सकते हैं.

