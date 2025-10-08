scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 8 October 2025: किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं, ठगों से सावधान रहें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 8 October 2025: यदि कोई आपको बहकाने या भड़काने की कोशिश कर रहा है. तो प्रयास कीजिए कि उसकी बातों को ज्यादा ध्यान ना दें. हो सकता हैं, कि सामने वाला आपको मतिभ्रम करने की कोशिश कर रहा हो. 

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Knight of Pentacles 
किसी कार्य को करते समय कुछ दुविधा की स्थिति में आ सकती हैं. इस समय कार्य के बीच में आकर आपको एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं. जिसके चलते आपके कार्य को कुछ समय के लिए रोकना पड़ रहा है. कार्य की शुरुआत के समय आपने उस कार्य में आने वाले जोखिमों का कोई भी अंदाजा नहीं लगाया था. जिसके चलते आप एक बड़ा जोखिम आप लोगों के सामने आ सकता है.

इस जोखिम से बाहर निकालने के लिए आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा. इसके बाद आप इस स्थिति को समझ पाएंगे कि आया हुआ जोखिम कार्य की सफलता को किस तरह प्रभावित कर सकता हैं. जल्दबाजी में किए गए कुछ कार्यों के चलते आप किसी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं. सामने वाला आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा सकता है. जो आपको हवालात तक ले जाए.

इस समय धैर्य और संयम के साथ आ रही परिस्थितियों का शांतिपूर्वक ढंग से विश्लेषण कीजिए और फिर आगे बढ़ाएं. यदि कोई आपको बहकाने या भड़काने की कोशिश कर रहा है. तो प्रयास कीजिए कि उसकी बातों को ज्यादा ध्यान ना दें. हो सकता हैं, कि सामने वाला आपको मतिभ्रम करने की कोशिश कर रहा हो. 

स्वास्थ्य: नुकीली झाड़ियां में फंसने के कारण छोटे-छोटे कई घाव हो सकते हैं. इस समय इन घावों को लेकर लापरवाही न करें. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ है. किंतु किसी की मदद करने में कंजूसी दिखा सकते हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से बने हुए संबंध आपको तनाव दे सकते हैं.

---- समाप्त ----
