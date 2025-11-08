scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 8 November 2025: कुंभ राशि वाले अकेला महसूस कर सकते हैं, अतिप्रिय के साथ हो सकता है विवाद

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 8 November 2025: फिर भी वह इस शादी के लिए अभी सहमति नहीं दे  रहे हैं.  एक नए व्यवसाय की शुरुआत अपने मित्र के साथ मिलकर करने पर विचार कर सकते हैं.

aquarius horoscope
कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Two of cups

आपके विवाह के लिए परिजन तैयारी कर सकते हैं. अपने प्रिय से विवाह करने की बात परिजनों के सामने रख सकते हैं. इस बात से सभी लोग थोड़े नाखुश हो सकते हैं. आपके और आपके प्रिय के बीच उम्र का फासला अधिक होने के कारण परिजन थोड़े शंकित हैं.  हालांकि आपने अपने परिजनों को आश्वस्त किया हैं. कि इस बात का आपके वैवाहिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.  फिर भी वह इस शादी के लिए अभी सहमति नहीं दे  रहे हैं.  एक नए व्यवसाय की शुरुआत अपने मित्र के साथ मिलकर करने पर विचार कर सकते हैं. दोनों साथ मिलकर इस कार्य को काफी आगे तक ले जाएंगे. इस बात का दोनों को विश्वास है. आप जानते हैं, कि साझेदारी में किया गया यह कार्य आप दोनों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के साथ ही आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा. भाषा में सरलता लेकर आएं. अपशब्दों का प्रयोग बातचीत करते समय ना करें. कई बार आपकी अच्छी खासी छवि आपके मुंह से निकले अपशब्दों के कारण खराब हो जाती है. इस बात का ध्यान रखें .

स्वास्थ्य: नींद की कमी के चलते सिर में काफी दर्द रहने लगा है. कार्य के साथ अपने आराम के लिए भी समय निकालना आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं. 

आर्थिक स्थिति: दूसरों के देखा देखी व्यर्थ के खर्चे आपको कर्ज की राह पर ले जा सकते हैं.  

रिश्ते; अपने परिवार के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में जा सकते हैं.  इस शादी में आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे.  जो आपके बचपन से जुड़े हो सकते हैं.  उन लोगों के साथ आपका आत्मीय रिश्ता हो सकता है. 

