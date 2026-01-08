scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 8 January 2026: कुंभ राशि वाले विचारों में ना लाएं नकारात्मकता, व्यर्थ पैसे खर्च न करें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 8 January 2026: बार बार हो रही असफलता के कारण परेशान हो सकते हैं. ईश्वर में अपनी आस्था को और मजबूत बनाएंगे.  किसी कार्य को पूरा करने को लेकर परेशान हो रहे हैं.  

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- The Hermit

पैसों को लेकर तंगी हो सकती है. किसी बड़े बुजुर्ग के साथ समस्या को साझा कर सकते है. अपनी गलतियों पर पर्दा न डालें. दूसरों की कमियों को सामने न लाएं. बार बार हो रही असफलता के कारण परेशान हो सकते हैं. ईश्वर में अपनी आस्था को और मजबूत बनाएंगे.  किसी कार्य को पूरा करने को लेकर परेशान हो रहे हैं.  मित्र के साथ अपनी समस्या  साझा कर सकते हैं. पारिवारिक जिम्मेदारियां का निर्वाह अच्छे से करेंगे.  परिवार में किसी की विवाह को लेकर चिंता हो सकती है. कार्य क्षेत्र में कार्य की सफलता को लेकर कठिन परिश्रम कर रहे हैं.  जल्द ही अपेक्षा अनुसार सफलता प्राप्त होगी.  ऐसा विश्वास बना हुआ है.  विचारों में आ रही नकारात्मकता को दूर करें.  रुके हुए कार्यों को पूरा करें.  ऐसी योजनाएं जो काफी समय से अटकी हुई है.  उन पर पुन: विचार किया जा सकता है.  कार्य पद्धति में थोड़ा सा बदलाव करके कार्यों को कम परिश्रम से पूरा कर सकते हैं.  

स्वास्थ्य: गले में खराश बढ़ सकती है. इस समय सांस लेने में तकलीफ महसूस करेंगे. 

आर्थिक स्थिति: धन की कमी हो सकती हैं. व्यर्थ पैसे खर्च न करें. 

रिश्ते: प्रिय के साथ तनाव हो सकता है. जीवन में संतुलन बनाएं रखें.

