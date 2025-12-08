scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 8 December 2025: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह न हो, पिता के साथ रिश्ते बेहतर बनाएं

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 8 December 2025: किसी बड़े कार्य की शुरुआत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह न हो. पिता के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Seven of wands 
कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आती नजर आ रही हैं. इन चुनौतियों का सामना करना इस समय थोड़ा मुश्किल नजर आ सकता है. पारिवारिक विवाद के चलते काफी परेशान हो सकते है. परिवार के बुजुर्ग के साथ इस बात को सुलझाने की कोशिश करेंगे. इस समय कार्य की सफलता को लेकर परेशान हो सकते है. यह आपकी काबिलियत और योग्यता की परीक्षा हो सकती है.

यदि आप धैर्य और संयम से कार्यों को समझ कर पूरा करने का प्रयास करते हैं. तो आपको कुछ समय में ही सफलता की प्राप्ति हो सकती है. किसी बात को लेकर आपके साथ हाथापाई हो सकती हैं. यदि आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करने या नौकरी करने की इच्छा रखते हैं. तो आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना नजर आ रही है. इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेंगे. किसी बड़े कार्य की शुरुआत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह न हो. पिता के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. 

स्वास्थ्य: लंबे समय तक बैठकर काम करने के कारण पीठ और कमर में दर्द महसूस कर सकते हैं. कार्य के बीच थोड़ा चहलकदमी कर सकते है. 

सम्बंधित ख़बरें

खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखें, आय के साधनों पर ध्यान दें 
वित्तीय मामलों में सावधान रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें 
जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, धन का सदुपयोग करें 
आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करें, अपने खर्चों को सीमित करेंगे 
कुछ नए बदलाव जीवन में आ रहे हैं, नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है 

आर्थिक स्थिति: कुछ धन को सही जगह पर निवेश करने के लिए किसी अच्छे सलाहकार की मदद ले सकते हैं. 

Advertisement

रिश्ते: आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement