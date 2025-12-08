Kumbh Tarot Rashifal 8 December 2025: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह न हो, पिता के साथ रिश्ते बेहतर बनाएं

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Seven of wands

कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आती नजर आ रही हैं. इन चुनौतियों का सामना करना इस समय थोड़ा मुश्किल नजर आ सकता है. पारिवारिक विवाद के चलते काफी परेशान हो सकते है. परिवार के बुजुर्ग के साथ इस बात को सुलझाने की कोशिश करेंगे. इस समय कार्य की सफलता को लेकर परेशान हो सकते है. यह आपकी काबिलियत और योग्यता की परीक्षा हो सकती है.

यदि आप धैर्य और संयम से कार्यों को समझ कर पूरा करने का प्रयास करते हैं. तो आपको कुछ समय में ही सफलता की प्राप्ति हो सकती है. किसी बात को लेकर आपके साथ हाथापाई हो सकती हैं. यदि आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करने या नौकरी करने की इच्छा रखते हैं. तो आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना नजर आ रही है. इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेंगे. किसी बड़े कार्य की शुरुआत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह न हो. पिता के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे.

स्वास्थ्य: लंबे समय तक बैठकर काम करने के कारण पीठ और कमर में दर्द महसूस कर सकते हैं. कार्य के बीच थोड़ा चहलकदमी कर सकते है.

आर्थिक स्थिति: कुछ धन को सही जगह पर निवेश करने के लिए किसी अच्छे सलाहकार की मदद ले सकते हैं.

रिश्ते: आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की तैयारी कर सकते हैं.

---- समाप्त ----