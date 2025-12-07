Kumbh Tarot Rashifal 7 December 2025: दिमाग पर बोझ ना डालें, आर्थिक मदद कर सकते हैं

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Four of cups

समय पर सही निर्णय लें. जरूरत से ज्यादा सोच विचार निर्णय की सटीकता को प्रभावित कर सकता है.अपने कार्यकलापों की जांच परख करें. कार्यों का आकलन कर गलती में सुधार लाया जा सकता है.सामने आए हुए अवसरों पर तुरंत निर्णय लें. समय पर कार्य पूरा करने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग न करें आगे चलकर इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं कार्य की असफलता के चलते आपके कार्यों का पुनः अवलोकन किया जा सकता हैं. नए लोगों पर विश्वास ना करें

.कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को ना दें. जो लापरवाह किस्म का हो. अपना मन केंद्रित करें और पिछले उपलब्धियां को देखें.इससे विचारों में सकारात्मक आ सकती है. परिवार के बड़े बुजुर्ग से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ रिश्ते तनाव पूर्ण हो सकते हैं.किसी नए व्यक्ति से मुलाकात जल्द ही रिश्तेदारी में परिवर्तित हो सकती है.खुद को अकेला ना समझे. कार्यों को जोश और उमंग के साथ पूर्ण करें वातावरण में आए बोझिलता को दूर करने काप्रयास करें. अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. जरूरत से ज्यादा बोझ दिमाग पर ना डालें.

आर्थिक स्थिति: माता-पिता से आर्थिक सहयोग ले सकते हैं किसी मित्र की आर्थिक मदद कर सकते हैं.

रिश्ते: रिश्ते की मर्यादा भंग न होने दे.जीवनसाथी के महत्व को समझे.



