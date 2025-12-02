scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 2 December 2025: लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, दूसरों के प्रति दया और निष्पक्षता दिखाएं

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 2 December 2025: कार्य की सफलता कार्य को लेकर आपकी निष्ठा और मेहनत पर निर्भर करती है. अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित रखें. दूसरों के प्रति दया और निष्पक्षता रखें.

aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Justice
अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं. बदले की भावना से कोई कार्य न करें. किसी भी निर्णय लेने से पूर्व अच्छे से विचार करना चाहिए. न्यायालय में चल रहे प्रकरण का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है. पूर्वाग्रह से किसी कार्य को पूरा ना करें. कार्य में होने वाले नफा नुकसान की जानकारी पहले से ही प्राप्त करें. समय पर कार्य पूरा करने का प्रयास करें. कार्य की सफलता कार्य को लेकर आपकी निष्ठा और मेहनत पर निर्भर करती है. अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित रखें. दूसरों के प्रति दया और निष्पक्षता रखें.

क्रोध की जगह शांति और संयम से सामने वाले की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. सहयोगियों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें. वाणी में अपशब्दों का प्रयोग ना करें. यह आपकी गरिमा को ठेस पहुंचा सकती है. यदि किसी से नाराजगी है. तो बातचीत से अपनी बात उसके सामने रख सकते हैं. सामने वाले की पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें. गलती होने पर एक दूसरा मौका सामने वाले को देखकर अपना बड़प्पन दिखाएं. 

स्वास्थ्य: अत्यधिक दवाओं का सेवन न करें. आगे चलकर इससे दवाओं के दुष्परिणाम हो सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: माता से कीमती उपहार मिल सकता है. किसी आयोजन में शामिल होते समय अपनी कीमती वस्तुओं को लेकर सजग रहें. 

रिश्ते: बार-बार लोगों की अच्छाई का फायदा ना उठाएं. अपने रिश्तों में मान मर्यादा और गरिमा बनाए रखें. 

