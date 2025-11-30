scorecardresearch
 
आज 30 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा

Aaj ka Kumbh Rashifal 30 November 2025, Aquarius Horoscope Today: संपर्कां का लाभ उठाएंगे. आस्था भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. . आपसी सहयोग व सहकार में वृद्धि होगी.

कुंभ - सपरिवार उत्सव आयोजन में शामिल हो सकते हैं. सभी से बेहतर संवाद व सहयोग बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. निर्णय लेने में करीबियों की मदद मिलेगी. परंपराओं को बल देंगे. सभी मामलों में तेजी रहेगी. करियर व्यापार में प्रभाव बनाए रखेंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. संपर्कां का लाभ उठाएंगे. आस्था भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. विविध कार्य बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थि लाभ एवं साज संवार पर जोर बना रहेगा. कारोबारी उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवरों की स्थिति मजबूत रहेगी. वातावरण सकारात्मक रहेगा. प्रयासों को गति देंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे.

धन संपत्ति- धनधान्य में वृद्धि बनी रहेगी. नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी. लाभ का स्तर ऊंचा बना रहेगा. आपसी सहयोग व सहकार में वृद्धि होगी. बचत पर फोकस होगा. सुख समृद्धि को बल मिलेगा.

प्रेम मैत्री- स्वजनों का साथ उत्साहित बनाए रखेगा. सबका समर्थन प्राप्त होगा. कुटुम्बियों का साथ पाएंगे. अपनों से व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. भरोसा बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. भव्यता पर जोर देंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 और 8

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री बांटें. बड़ी सोच रखें.

