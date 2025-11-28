scorecardresearch
 
आज 28 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले प्रियजनों संग सुख से रहेंगे, अनोखी कोशिशों को बल मिलेगा

Aaj ka Kumbh Rashifal 28 November 2025, Aquarius Horoscope Today: समय लेकर भेंट करेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ेगा. प्रबंध विषयों पर ध्यान देंगे. नए लोगों से संपर्क में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. रचनात्मक गतिविधियों को संवारेंगे.

कुंभ - रचनात्मक कार्य करनें में आगे बने रहेंगे. अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. कार्यव्यवस्था पर जोर होगा. समय लेकर भेंट करेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ेगा. प्रबंध विषयों पर ध्यान देंगे. नए लोगों से संपर्क में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. रचनात्मक गतिविधियों को संवारेंगे. स्मरण क्षमता में वृद्धि होगी. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ की संभावना बढ़ी रहेगी. निजी विषयों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. सभी से तालमेल बढ़ाएगे. संकोच कम होगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. योजनाओं के क्रियान्वयन में सफल होंगे. नवाचार पर जोर बनाए रखेंगे. तेजी से कार्य पूरे करेंगे. कामकाज में उचित जगह बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति-- लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. अनोखी कोशिशों को बल मिलेगा. पेशेवरों को उचित प्रस्ताव मिलेंगे. वित्तीय अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. धन संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे. पूंजी व व्यवसाय बढ़ेगा. परिणाम पक्ष में साधने में आगे रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध प्रगाढ होंगे. प्रियजनों संग सुख से रहेंगे. संबंध मधुर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता रखेंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. दोस्तों से भेंट होगी. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. मन के मामलों में पहल बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नवाचार पर जोर रखेंगे. गकरीबियों का साथ बना रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मन के मामलों में उमंग उत्साह दिखाएंगे.

शुभ अंक : 1 3 6 और 8

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. नया सोचें.

