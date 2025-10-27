आज 27 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: साज संवार बढ़ाए रहेंगे, लंबित पैसा प्राप्त होगा

कुंभ - आर्थिक लक्ष्यों को समय से पहले पूरा कर सकते हैं. कार्य व्यापार उम्दा बना रहेगा. आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. विविध प्रयास सफल होंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य बनेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. परिजन सहयोगी होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. हितलाभ संवार पाएगा. करियर विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न प्रयासों में लाभ और सफलता पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य विस्तार पर जोर होगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. कामकाजी मामलों में प्रभाव बढ़ा रहेगा. कार्य व्यापार में सफलता बनी रहेगी. नया करने का भाव रहेगा. लोग मदद को तत्परता बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक पक्ष मजबूत होगा. कार्योंं में श्रेष्ठ प्रदर्शन बना रहेगा. शासन संबंधी गतिविधियों में तेजी बनाए रहेंगे. साज संवार बढ़ाए रहेंगे. लंबित पैसा प्राप्त होगा. आर्थिक अवसरों में वृद्धि रहेगी.

प्रेम मैत्री- सभी अपनों की खुशी का ख्याल रहेगा. अपनों को प्रसन्न रखेंगे. प्रेम में अनुकूलन रहेगा. प्रिय से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. गरिमा गोपनीयता बनाए रखें. मित्रगण मदद करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निर्णय ले पाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. रहन सहन संवरेगा. वरिष्ठों की सुनेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 8 और 9

शुभ रंग : मून स्टोन कलर

आज का उपाय : भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----