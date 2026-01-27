scorecardresearch
 
आज 27 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: मंगलवार के दिन कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, आकर्षक प्रस्ताव होंगे प्राप्त

Aaj ka Kumbh Rashifal 27 January 2026, Aquarius Horoscope Today: भाई बंधुओं से स्नेह विश्वास बढ़ाएंगे. साहस से राह बनाएंगे. वाणिज्यिक संवाद व मेलजोल में रुचि दिखाएंगे. भाईचारे को बल मिलेगा. बड़प्पन बनाए रखें.

कुंभ - सामाजिक संवाद सकारात्मक बना रहेगा. वाणिज्यिक मामले अपेक्षा से बेहतर रहेंगे. करीबियों का समर्थन मिलेगा. शिक्षा के प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घजीवी योजनाएं संवरेंगी. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. सहकारिता पर जोर रहेगा. विविध विषयों में तेजी रखेंगे. कार्यक्षेत्र में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. भाई बंधुओं से स्नेह विश्वास बढ़ाएंगे. साहस से राह बनाएंगे. वाणिज्यिक संवाद व मेलजोल में रुचि दिखाएंगे. भाईचारे को बल मिलेगा. बड़प्पन बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बने रहेंगे. प्रभावी चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. विभिन्न योजनाओं को गति देंगे. लंबित कार्य पक्ष में बनेंगे. करियर कारोबार में संपर्क बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. कार्य विस्तार और उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. परस्पर मान सम्मान बढ़ाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अपेक्षित सफलता पाएंगे.यात्रा संभव होगी. हितलाभ बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजन की बात पर ध्यान देंगे. अपनों को गंभीरता से सुनें. भावनात्मक विषयों में धैर्य से निर्णय लें. मित्रों का भरोसा जीतेंगे. मनप्रसन्न रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हांगे. सुखद परिणाम बनेंगे. रक्त संबंधी सहयोगी रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. बड़ों का सम्मान रखेंगे. रिश्तों में विनम्रता व सहजता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बल पाएगा. संकोच दूर होगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. सुख सौख्य बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : महाज्ञानी महाबली हनुमानजी को चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. आस्था रखें.

---- समाप्त ----
