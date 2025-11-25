scorecardresearch
 

आज 25 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वालों का वित्तीय खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, व्यक्तिगत मामलों में प्रभावी रहेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 25 November 2025, Aquarius Horoscope Today: वाणिज्यिक विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं.  आवश्यक जानकारी जुटाएंगे.  प्राथमिकता सूची बनाकर कार्य करेंगे.  वैदेशिक प्रयास गति लेंगे.  रिश्तेदारों का समर्थन पाएंगे.  निवेश बढ़ाएंगे.  

कुंभ - आर्थिक मामलों में लापरवाही न करें.  बजट से कार्य करें.  करियर कारोबार में सावधानी बरतेंगे.  न्यायिक मामलों में धैर्य रखेंगे.  वाणिज्यिक विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं.  आवश्यक जानकारी जुटाएंगे.  प्राथमिकता सूची बनाकर कार्य करेंगे.  वैदेशिक प्रयास गति लेंगे.  रिश्तेदारों का समर्थन पाएंगे.  निवेश बढ़ाएंगे.  खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. विस्तार योजनाएं गति लेंगी.  सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे.  मेहनत पर भरोसा बढ़ाएंगे.  बजट पर ध्यान दें.  जल्दबाजी में न आएं.  व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय - कामकाज सामान्य रहेगा.  वित्तीय मामलों में जल्दबाजी से बचें.  विदेश के कार्यों मंे गति आएगी.  आवश्यक विषयों में सजगता दिखाएं.  कार्य व्यापार में व्यर्थ संवाद से बचें.  नीति नियमों की सजगता रखें. 

धन संपत्ति- वित्तीय खर्च बढ़ा हुआ रहेगा.  लाभ एवं प्रभाव मिलाजुला रहेगा.  विविध मामलों में सजग रहें.  अनुबंध पर ध्यान दें.  आपसी विश्वास बनाए रहें.  कार्यव्यवस्था पर जोर दें.  निवेश पर अंकुश रखें.  बजट की अनदेखी न करें. 

प्रेम मैत्री- महत्वपूर्ण बात कहने के लिए अवसर का इंतजार करें.  सहजता बनाए रहें.  अपनों के लिए क्षमता से ज्यादा खर्च कर सकते हैं.  व्यक्तिगत मामलों में प्रभावी रहेंगे.  विनम्रता और सरलता रखेंगे.  रिश्तों को मजबूती मिलेगी.  तार्किकता बढ़ाएंगे.  संमता सामंजस्य से बात बनेगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.  उत्साह बढ़ाएंगे.  नैतिकता पर जोर रखेंगे.  संबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे.  मौसमी सावधानी बढ़ाएंगे.  लापरवाही न दिखाएं.  अनुशासन रखें. 

शुभ अंक: 7 8 और 9

शुभ रंग: धूसर

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें.  घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं.  ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें.  प्रलोभन में न आएं. 

