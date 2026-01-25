आज 25 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: बड़प्पन बढ़ाएंगे, निसंकोच आगे बढ़ेंगे

कुंभ - कुल कुटुम्ब के लोगों से सहजता और सहकार बनाए रखेंगे. परंपराओं को बल देंगे. सभी मामलों में तेजी रहेगी. करियर व्यापार में प्रभाव बनाए रखेंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि रहेगी. संपर्कां का लाभ उठाएंगे. आस्था भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. अनुशासन रखेंगे. निंरतरता पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत गतिविधियां बढेंगी. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. संग्रह संरक्षण के कार्य बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. पेशेवरों की स्थिति मजबूत रहेगी. वातावरण सकारात्मक रहेगा. सहज प्रयासों को गति देंगे. योग्यजन इच्छित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे.



धन संपत्ति- धनलाभ बढ़ा रहेगा. बचत पर फोकस होगा. रहन सहन उच्च बनाए रखेंगे. प्रबंधन व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. आर्थिक समृद्धि को बल मिलेगा. अवसर बढत पर बनेंगे. जीवनस्तर बेहतर होगा.



प्रेम मैत्री- स्वजनों का साथ वक्त बिताएंगे. सबका समर्थन प्राप्त होगा. कुटुम्बियों का साथ पाएंगे. अपनों से साहस व विश्वास प्राप्त होगा. व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों से भेंट मुलाकात होगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. भरोसा बढ़ेगा. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन बढ़ाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. तार्किकता पर जोर देंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक : 7 8 और 9

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. बड़ा सोचें.



