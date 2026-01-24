आज 24 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले अकेला महसूस कर सकते हैं, अतिप्रिय के साथ हो सकता है विवाद

कुंभ - परंपरागत विषयों में सहज रहेंगे. कुल परिवार से संबंधित मामलों में सूझबूझ से काम लेंगे. अतिथि का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सरलता सहजता बढ़ेगी. रक्तसंबंध सुखद रहेंंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे. घरेलु सुख सुविधाओं में वृद्धि पर बल रहेगा. परिवार में सबको साथ लेकर चलेंगे. भेंट चर्चा में इच्छित सफलता पाएंगे. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर संवार पाएगा. व्यापार में लाभ बढ़त पर रहेगा. योजनाएं आगे बढ़ाने में सफल हांगे साहस पराक्रम और सक्रियता रखेंगे. आपसी सहकार बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन में प्रभावी बने रहेंगे. बचत पर जोर होगा. अनावश्यक भेंटवार्ता से दूर रहेंगे. बैंकिंग प्रयासों में सक्रियता रखेंगे. संपत्ति के मामले संवारेंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. खुशियों को बढ़ाएंगे. रिश्तों में परस्पर विश्वास बना रहेगा. मित्रों के संग सुख के पल बिताएंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सबसे तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. मेहमान का घर आगमन बना रहेगा. संबंधी सहयोगी रहेंगे. लोगों से भेंट बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन पर बल बनाए रखेंगे. अपने लोगों को पार्टी देंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान व मनोबल ऊंचा रहेगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 6 और 8

शुभ रंग : नीलम के समान

आज का उपाय : संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. मन बड़ा रखें.

