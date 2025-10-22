आज 22 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: गोवर्धन पूजा के दिन कुंभ राशि वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने में रहेंगे सफल, सेहत रहेगी अच्छी

कुंभ - भाग्य की कृपा से हर क्षेत्र में ऊंचाई हासिल करेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से मन की बात कहेंगे. विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. प्रबंधन प्रशासन के प्रति समर्पित रहेंगे. धनधान्य के कार्य बनेंगे. धार्मिक एवं मनोरंजक कार्यों में सफल रहेंगे. लोगों से चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. प्रमुख लोगों का साथ बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. लाभ प्रभाव बढ़ाएंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. इच्छित परिणाम पाएंगे. पेशेवर सहयोग बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर में इच्छित प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. विविध प्रयास संवारेंगे. जोखिम लेने का भाव बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां सुखप्रद रहेंगी.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की सुनेंगे. अपनों की भावनाओं को सम्मान देंगे. मन की कहने में सहजता बढ़ेगी. विवेक विनम्रता में वृद्धि होगी. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. आत्मविश्वास बनाए रहेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगत अवरोध दूर होंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. सरप्राइज मिलना संभव है. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 4 5 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : भगवान गोवर्धन और गणेशजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान करें. धार्मिक कार्य करें.

---- समाप्त ----