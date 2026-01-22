scorecardresearch
 
आज 22 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: गुरुवार के दिन कुंभ राशि वाले संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे, पेशेवरों से सामंजस्य बनाए रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 22 January 2026, Aquarius Horoscope Today: सृजनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखेंगे. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. अपनों का सहयोग बढ़ाएंगे.

कुंभ - नए तौरतरीकों में विश्वास बढ़ेगा. रचनात्मकता और सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ की स्थिति बढ़त पाएगी. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कारों पर जोर बनाए रखेंगे. नीति-रीति का पालन करेंगे. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. सृजनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च बनाए रखेंगे. कामकाजी प्रयासों में गति आएगी. अपनों का सहयोग बढ़ाएंगे. प्रयासों में तेजी आएगी.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश होगी. विविध कार्यों में उम्दा स्थिति रहेगी. करियर कारोबार के लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. पेशेवरों से सामंजस्य बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ संवार पर बना रहेगा. लोगों का भरोसा अर्जित करेंगे. साख में वृद्धि होगी. नवाचार पर जोर देंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. समक़क्ष भरोसा बनाए रखेंगे. सूझबूझ बढ़ाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में अच्छा करेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में पहल बनाए रखेंगे. संवाद संचार बेहतर रहेंगे. रिश्तों में शुभता बढे़गी. सभी से तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह भाव में वृद्धि होगी. बड़प्पन रखेंगे. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी मामलों में मिठास रखेंगे. सरलता सहजता बनी रहेगी. कला कौशल के प्रयास बढ़ेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.

शुभ अंक : 3, 4, 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : जगत के स्वामी पालनहार श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. नया सोचें.

---- समाप्त ----
