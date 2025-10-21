आज 21 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: लंबी दूरी की यात्रा होगी, सभी का सहयोग मिलेगा

कुंभ - भाग्य की प्रबलता से परिणामों में सकारात्मकता बनी रहेगी. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. सामाजिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. संपर्क संचार तंत्र मजबूत रहेगा. चर्चाओं में सफल रहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मनोरंजन में रुचि रहेगी. साहस और बड़प्पन बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद पर जोर बना रहेगा. अधिकतर मामले बेहतर बनेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. प्रबंधन जिम्मेदारी उठाएंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे. सबसे मेलजोल रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लाभ संवार पर होगा. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. अधिकतर क्षेत्रों में पेशेवरता बनाए रखेंगे. लंबी अवधि के मामल संवार पाएंगे. कारोबार में तेजी रहेगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा. वित के मामले संवार पर रहेंगे. महत्वपूर्ण विषय गति लेंगे. नवीनयोजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा होगी. सभी का सहयोग मिलेगा. सफलता की ओर बढ़े रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कह पाएंगे. संबंधों में उत्साह बना रहेगा. प्रेम स्नेह के मामले मजबूत बनाएंगे. स्वजनों संग भ्रमण पर जाएंगे. सहजता से कार्य करते रहेंगे. प्रियजन की बात ध्यान से सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़़ाएंगे. करीबियों में भरोसा बढ़ेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधां में सकारात्मकता रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- इच्छित अवसर बने रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. संपर्क और पराक्रम बल पाएगा. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. तेजी दिखाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 4 8 और 9

शुभ रंग : भूरा

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. मिष्ठान्न बांटें. धर्मस्थल जाएं.

---- समाप्त ----