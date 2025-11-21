आज 21 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे, सक्रियता से काम लेंगे

कुंभ- आर्थिक प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. करियर कारोबार में लाभ संवार पर रहेगा. कार्यविस्तार की योजनाएं बल पाएंगी. प्रशासन से जुड़े विषय गति लेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. आत्मविश्वास मजबूत होगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. सभी का सहयोग रहेगा. करियर व्यापार को गति मिलेगी. पैतृक विषयों पर जोर देंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे. योग्यता अनुभव से लक्ष्य साधेंगे. क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेंगे. अवरोध कम होंगे.

नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों से तालमेल संवार पाएगा. परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे. कामकाजी मित्र सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे.

धन संपत्ति- लक्ष्य पूरा करेंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. वित्तीय लेनदेन में गति आएगी. महत्वपूर्ण अवसर भुनाएंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर रहेंगे. संकल्पशक्ति बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. हर क्षेत्र में सहजता व संतुलन बढ़ाए रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में उत्साह बना रहेगा. परस्पर सहयोग का भाव बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रहेगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. समकक्षों को साथ मिलेगा. परिवार में सुख सौख्यरहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. सुख सामंजस्य बढ़ाएंगे. बड़ी सोच रखेंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगीं. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक: 3 5 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रृंगार की वस्तुए चढ़ाएं. सहकार बढ़ाएं.

