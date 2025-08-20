आज 20 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करेंगे, अनुबंधों के योग बनेंगे

कुंभ - अपनों के साथ स्मरणीय पल बनेंगे. सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी. निजी रिश्ते संवरेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. रचनात्मकता बल पाएगी. कला कौशल पर जोर होगा. पेशेवर उपलब्धि प्राप्त करेंगे. आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. उद्योग व्यापार में विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. योजनागत कार्यों को पूरा करेंगे. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. वातावरण में अनुकूलन उत्साहित रखेगा. विषयगत समझ बेहतर होगी.

नौकरी व्यवसाय- व्यवसाय में मौके भुनाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सोच बड़ी रखें. सफलता का प्रतिशत संवरेगा. बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष पर फोकस बना रहेगा. लक्ष्य के प्रति उत्साहित बने रहेंगे. परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन संवार पाएगा.

प्रेम मैत्री- निजी संवाद में उत्साह व मिठास बढ़ी रहेगी. प्रियजनों से संपर्क संवाद बढ़ेगा. मित्रों से मेलजोल बढ़ाने के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. प्रेम में इच्छित परिणाम बनेंगे. मन के मामलों में सफल होंगे. अपनों से करीबी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

शुभ अंक: 1 2 5 और 8

शुभ रंग: मोरपंख के समान

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता एवं देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. प्रशिक्षण बढ़ाएं.

---- समाप्त ----