आज 17 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे, प्रियजनों से भेंट होगी

Aaj ka Kumbh Rashifal 17 November 2025, Aquarius Horoscope Today: अपनों का सहयोग पाएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. निज संबंध संवरेंगे. प्रिय जनों से भेंट होगी. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया न दें.

कुंभ- अनुशासित जीवन जीने और दिनचर्या को नियमित बनाए रखने पर बल दें. समय सामान्य बना हुआ है. बहस विवाद से बचें. सूझबूझ और सजगता से कार्य करें. अपनों के साथ सरल संवाद बनाए रखेंगे. सीख सलहा से आगे बढ़ेंगे. धैर्य धर्म का पालन करें. निजी विषय पक्ष में रहेंगे. परंपराओं को निभाएंगे. विभिन्न कार्यों में निरंतरता दिखाएंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. पद प्रतिष्ठा के अवसर बनेंगे. चर्चाएं पक्ष में रहेंगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. स्थित में सुधार आएगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास रहेगा. कामकाजी वातावरण साधारण रहेगा. करियर व्यापार के प्रति समर्पित रहें. लेनदेन में स्पष्टता लाएं. कार्यव्यवस्था को बल देंगे. पराक्रम से उचित जगह बनाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. परिजनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. विविध प्रयासों में प्रभाव बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. व्यवस्था से संबंधी कार्य बनेंगे. योजनाएं साझा करने से बचेंगे. वित्तीय मामलां में सहयोग बढ़ाएं.

कुंभ राशि वालों के लिए आज शुभ रंग- नीला 
प्रेम मैत्री- घर परिवार में सामान्य स्थिति रहेगी. अपने लोगों की बातों पर बल बनाए रखेंगे. रिश्ते पूर्ववत् रहेंगे. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. अपनों का सहयोग पाएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. निज संबंध संवरेंगे. प्रिय जनों से भेंट होगी. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया न दें.

स्वास्थ्य मनोबल- जोखिम से बचें. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. सेहत से समझौता नहीं करें. स्वयं पर ध्यान दें. रहन सहन में सतर्कता बरतें. वजन उठाने से बचें.

शुभ अंक : 1 2 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जप करें. तैयारी बढ़ाएं. शांत रहें.

