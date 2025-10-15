scorecardresearch
 

आज 15 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: बुधवार के दिन कुंभ राशि वाले आर्थिक मामलों में रहेंगे स्पष्ट, अपनों का पाएंगे सम्मान

Aaj ka Kumbh Rashifal 15 October 2025, Aquarius Horoscope Today: सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सलाह बढ़ाएंगे. नियम अनुशासन रखें. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखेंगे.

aquarius horoscope
कुंभ - सभी कार्यों में समयसीमा का ध्यान बनाए रखें. प्रबंधन पर फोकस बना रहेगा. परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे. अनुशासन और मेहनत से व्यापार संवारेंगे. सहज सुधार के प्रयास बनाए रहेंगे. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सलाह बढ़ाएंगे. नियम अनुशासन रखें. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखेंगे. नियमपालन बनाए रखेंगे. पेशेवर पक्ष को कला कौशल से मजबूत बनाए रखेंगे. व्यावसायिक लक्ष्यों को वक्त पर पूरा करें. समकक्षों से तालमेल रखें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता को बढ़ावा देंगे. कार्ययोजनाओं को मजबूती मिलेगी. कार्यगति बेहतर होगी. विविध विषय साधारण रहेंगे. सफेदपोश ठगों सें बचें. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. श्रमशील बने रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक व्यवस्था में चूक की स्थिति से बचें. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्यक्षमता का विकास होगा. विपक्ष से सजगता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य समय से करें. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें.

प्रेम मैत्री- मित्रों के साथ सुख सौख्य को साझा करेंगे. स्वजनों में समय बिताना भाएगा. मन के मामले संतुलित रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लें. व्यक्तिगत संबंध संवारें. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करें. वचन का पालन करें. प्रेम संबंधों में भरोसा रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- उचित अवसर पर तेजी दिखाएंगे. संबंध भुनाने की कोशिश होगी. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बनाए रखें. संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे.

शुभ अंक : 5 6 7 और 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. मेहनत बनाए रखें.

