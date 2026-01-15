scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 15 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: मकर संक्रांति के दिन कुंभ राशि वाले आस्था विश्वास से रिश्तों में पाएंगे मजबूती, आर्थिक अवसर भुनाएंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 15 January 2026, Aquarius Horoscope Today: करियर कारोबार में शुभता बनाए रखेंगे. प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. लाभकारी योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ - प्रशासनिक विषयें में सहज होंगे. पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. करियर कारोबार में शुभता बनाए रखेंगे. प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. लाभकारी योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. परिस्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रभावशाली परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. चहुंओर संवार की स्थिति रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. लिखापढ़ी में पक्के बने रहेंगे. लेनदेन में पहल का भाव रहेगा. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- औद्योगिक कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा. आर्थिक अवसर भुनाएंगे. कार्यक्षेत्र में उन्नति व विस्तार पर फोकस रखेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी. विभिन्न मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय हितों के संरक्षण में सफल रहेंगे. सत्ता के विषयों को अधिकाधिक समय देंगे. कार्य व्यापार में प्रयास बढ़ाए रखेंगे. साझेदारी को बल मिलेगा. सभी का साथ सहयोग पाएंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Aquarius daily horoscope health and career improvement
कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे, लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी
अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा, सेहत पर ध्यान देना होगा
कुंभ राशि वाले नहीं कमा पाएंगे ज्यादा प्रतिफल, हो सकती है चिंता संतान की उच्च शिक्षा को लेकर
करियर को आगे बढ़ाने का समय है, भाग्य का साथ मिलेगा

प्रेम मैत्री- परिवार में सुख सौख्य बढे़गा. बड़प्पन की सोच बनाए रखेंगे. मित्रों और करीबियों की खुशी बढ़ेगी. व्यक्तिगत संबंधों में सहयोग सामंजस्य बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयास संवारेंगे. तर्कशीलता बनाए रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बढ़ाएंगे. मनोबल उच्च रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6, 8

शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : जगत्पिता भगवान श्रीहरि विष्णु और देवीं मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. उत्साह दिखाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement