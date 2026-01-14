scorecardresearch
 
आज 14 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे, लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी

Aaj ka Kumbh Rashifal 14 January 2026, Aquarius Horoscope Today: वित्तीय हितों को साधेंगे. लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. इच्छित कार्य करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. व्यापार में अनुकूलन रहेगा.

कुंभ- सरकारी मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कामकाजी प्रदर्शन बेहतर रहेगा. अधिकारियों से भेंट होगी. वाणिज्यिक प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. परिजनों का सहयोग रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक वक्त बिताएंगे. आय में वृद्धि बनी रहेगी. करियर कारोबार में तेजी बनाए रखेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. चहुंओर शुभता रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी और प्रभाव बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन से जुड़े मामले पक्ष में बनेंगे. विभिन्न कार्ययोजनाएं गति लेंगी. कामकाज में सक्रियता रहेगी. विभिन्न अवसरों को भुनाएंगे. तर्क संवाद को महत्व देंगे. सफलता का प्रतिशत संवरेगा.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. स्मरणीय पल बनेंगे. संवाद में असरदार रहेंगे. संबंध मधुर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ भ्रमण के अवसर बनेंग. भावनात्मक प्रदर्शन में आगे रहेंगे. सभी सहायक हांगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. संवाद में सरल बने रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. स्वास्थ्य लाभ रहेगा. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 5 7 और 8
 
शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : ऊर्जा के अधिष्ठाता भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. तिल तिलहन और काली वस्तुओं का दान करें. श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.

