आज 13 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले नहीं कमा पाएंगे ज्यादा प्रतिफल, हो सकती है चिंता संतान की उच्च शिक्षा को लेकर

कुंभ - भाग्य बलवान बना रहेगा. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. पेशेवरों व वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. उपलब्धियां अर्जित कर सकेंगे. सभी का समर्थन रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. चहुंओर शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. पुण्यार्जन में वृद्धि होगी. शासन के कार्य बनेंगे. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. आस्था आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ बढ़ेगा. महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. संकोच दूर होगा. पद प्रतिष्ठा कों बल मिलेगा. उपलब्धियां उत्साह बढ़ाएंगी. विविध क्षेत्रो में अवसर बढ़ेंगे. कारोबार में तेजी रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे.

धन संपत्ति- धनधान्य में संवार बनी रहेगी. बचत में बढ़ोतरी होगी. साख सम्मान पाएंगे. लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. चहुंओर शुभ संयोग बनेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- संबंधों को संवारेंगे. परिचय का लाभ मिलेगा. मित्रों का भरोसा बनाए रहेंगे. रिश्ते निभाने में सफल होंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सरप्राइज संभव है. प्रियजनों का साथ विश्वास रहेगा. मन की सुनेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. प्रेम के प्रयास सुखद रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न कार्य संवारेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. खुशी बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. रचनात्मकता बढ़़ेगी. शैली आकर्षक होगी. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 4 6 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : अजर अमर अतुलित बल के धनी महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धर्म यात्रा बनाए रखें.

---- समाप्त ----