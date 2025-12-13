scorecardresearch
 
आज 13 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: शनिवार के दिन कुंभ राशि वाले आर्थिक प्रयासों में रहेंगे बेहतर, खानपान में बढ़ाएंगे सात्विकता

Aaj ka Kumbh Rashifal 13 December 2025, Aquarius Horoscope Today: परिस्थितियां दबावपूर्ण बनी रह सकती हैं. लोभ प्रलोभन में न आएं. बिना उचित विचार विमर्श के चर्चा व समझौते न करें. अत्यधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

कुंभ - धूर्त व चालाक लोगों की अतार्किक बातों में न आएं. पेशेवर कार्यों में उतावली न दिखाएं. जोखिम उठाने से बचें. सफलता प्रतिशत साधारण रहेगा. परिस्थितियां दबावपूर्ण बनी रह सकती हैं. लोभ प्रलोभन में न आएं. बिना उचित विचार विमर्श के चर्चा व समझौते न करें. अत्यधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. वादा पूरा करने का प्रयास करें. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. धर्म और धैर्य से काम लें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता पर जोर बनाए रखें. भ्रम व बहकावे में न आएं. कार्य व्यापार में निरंतरता बनाए रखें. साहस संपर्क को बढ़ाएं. रुटीन संवारें. उद्योग व्यवसाय के प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. पहल करने से बचें.

धन संपत्ति - आर्थिक प्रयासो में सहज रहें. भ्रमपूर्ण बातों व अफवाह से बचें. अन्य लोगो के प्रभाव में जल्दबाजी न दिखाएं. नियम बनाए रखें. व्यवस्था पर भरोसा करें. व्यावसायिक मामलों में अप्रत्याशित स्थिति रहेगी.

प्रेम मैत्री- अनजान से दूरी बनाए रखें. मन की बात कहने में संकोच रहेगा. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. आवश्यक सूचना की प्राप्ति संभव है. भावावेश में प्रतिक्रिया न दें. सबको साथ लेकर चलें. प्रेम पक्ष मध्यम बना रहेगा. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे.
 
स्वास्थ्य मनोबल- खानपान सात्विकता बढ़ाएं. विनम्रता से काम लें. जिद त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. अंधविश्वास से बचें.

शुभ अंक : 4 6 और 8

शुभ रंग : नीलम के समान

आज का उपाय : महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. पीड़ित की सहायता करें.

