आज 12 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: निसंकोच आगे बढ़ेंगे, वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 12 January 2026, Aquarius Horoscope Today: आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का समर्थन बढ़ेगा. साख सम्मान में बढ़ोत्तरी रहेगी. महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

कुंभ - भाग्य की कृपा से महत्वपूर्ण चर्चाओं में बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगे. मित्रों के साथ सुखपूर्वक समय बिताएंगे. वरिष्ठों का सानिध्य बना रहेगा. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. सभी का समर्थन रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पुण्यार्जन में वृद्धि होगी. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का समर्थन बढ़ेगा. साख सम्मान में बढ़ोत्तरी रहेगी. महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. चहुंओर उपलब्धि अर्जित करेंगे.


नौकरी व्यवसाय- लाभ और प्रभाव बल पाएगा. पेशेवर योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. कला कौशल से राह बनाएंगे. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. अपेक्षा से अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कामकाजी वर्ग सहयोगी रहेगा.


धन संपत्ति- आर्थिक अनुकूल में वृद्धि होगी. सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाएंगे. दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी. लेनदेन में तेजी दिखाएंगे. अनुभवियों और अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा. चहुंओर शुभ संयोग बनेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के संग सुखद अवसर बनेंगे. करीबियों का साथ व सहकार बढ़ेगा. शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी. सभी के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव रहेगा. घर में हर्ष आनंद रहेगा. रिश्ता मजबूत होग. सहज वाणी व्यवहार रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. भावनात्मक प्रयासों में सफल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आकर्षण बढ़ेगा. कार्यशैली संवरेगी. विभिन्न कार्य बनेंगे. करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साह बना रहेगा. बड़ा सोचेंगे.

शुभ अंक : 2 3 5 और 8
 शुभ रंग : एक्वा ब्लू

Advertisement

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम्् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. मनोबल बढ़ाएं.

