आज 11 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: लाभ एवं व्यापार संवार पाएंगे, चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे

कुंभ - भाग्य की मदद से निसंकोच आगे बढ़ेंगे.ं चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. कार्य व्यवसाय के अवसर बढ़ेंगे. कामकाजी उन्नति के अवसर बढत पर रहेंगे. आर्थिक परिस्थिति मजबूत रहेगी. संपर्कां का लाभ उठाएंगे. आस्था भक्ति बढ़ाएंगे. संबंधियों से तालमेल रहेगा. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. अनुशासन रखेंगे. निंरतरता पर ध्यान देंगे. धर्म कार्यों में रुचि लेंगे. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. शिक्षा व समृद्धि को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सहज प्रयासों को गति देंगे. कार्य व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे. वाणिज्यिक मामलों में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- दीर्घकालिक योजनाओं में बेहतर रहेंगे. लाभ एवं व्यापार संवार पाएंगे. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. वित्तीय अवरोध दूर होंगे. अच्छे लाभ की संभावना बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों के तालमेल और सहकार बनाए रखेंगे. परस्पर सहयोग से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों से भेंट होगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. सुखद पलों को साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क का लाभ मिलेगा. बड़प्पन रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. तार्किकता पर जोर देंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2 4 5 और 8

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. पुण्य बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

