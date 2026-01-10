आज 10 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: साहस संपर्क बनाए रखें, रुटीन संवारें

कुंभ - विनय विवेक से कार्यगति नियमित बनाए रखें.समय मिश्रित का प्रभाव का बना हुआ है.जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें.समझौतों में सावधानी बनाए रखें.अधिक भार न उठाएं.स्वास्थ्य का ध्यान रखें.आकस्मिकता बनी रह सकती है.परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.कार्योंं में धैर्य दिखाएं.जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें.व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे.जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे.मितभाषी रहें.बड़ों की सुनें.सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा.स्थितियां मिलीजुली बनी रहेंगी.
नौकरी व्यवसाय- लोभ प्रलोभन से दूर रहें.अनावश्यक दबाव में न आएं.कामकाजी व्यवस्था बनाए रखें.कारोबार में गति लाएं.व्यापार में निरंतरता रखें.साहस संपर्क बनाए रखें.रुटीन संवारें.
धन संपत्ति- अर्थव्यवस्था पूर्ववत् बनी रहेगी.लेनदेन में बाहरी पर भरोसा न करें.सबके सहयोग से आगे बढ़ें.अनुशासन रखें.अफवाह से प्रभावित न हों.स्मार्ट डिले की नीति अमल में लाएं.
प्रेम मैत्री- व्यर्थ वार्ता व बहकावे में न आएं.प्रेम पक्ष सहज रहेगा.व्यवहार में मधुरता रखें.गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा.परिजन सहयोगी होंगे.उचित अवसर की प्रतीक्षा करें.मन की बात सहजता से रखें.संबंधों में ामंजस्य बढ़ाएं.सूचना की प्राप्ति संभव है.भावावेश में प्रतिक्रिया न दें.
स्वास्थ्य मनोबल- सभी को साथ लेकर चलें.पेशेवरता बनाए रखें.विनम्रता से काम लें.खानपान सात्विक रखें.तैयारी पर जोर बढ़ाएं.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ अंक : 1 3 और 8
शुभ रंग : नीला
आज का उपाय : महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें.शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.असमर्थ की सहायता करें.-