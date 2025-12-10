आज 10 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले वाणिज्यिक प्रयासों में गति लाएंगे, आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा

कुंभ - साझा कार्यों से लाभ होगा. उद्योग व्यापार संवार पर रहेगा. व्यावसायिक गतिविधियों पर फोकस होगा. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल होंगे. कामकाज में अपेक्षित उन्न्ति बनी रहेगी. दाम्पत्य में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएं. बड़ों का साथ और सानिध्य रखें. सहकारिता के कार्यों को गति मिलेगी. लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. मित्रों से संबंध मजबूत होंगे. सहकारिता का भाव बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. टीम के प्रबंधन में बेहतर बनेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी. वाणिज्यिक प्रयासों में गति लाएंगे. बचत संवार पाएगी. लाभ में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. भूमि भवन के मामलों में रुचि लेंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों की इच्छा का सम्मान करेंगे. परस्पर सुख संचार बनाए रखेंगे. निजी विषयों में धैर्य व विश्वास से आगे बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में विनम्रता रखेंगे. मन के मामलों में बड़प्पन दिखाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों पर जोर रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी. खुशियां साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्थायित्व बढ़ेगा. कार्ययोजनाएं संवारेंगे. सात्विकता पर जोर दें. स्वास्थ्य व खानपान संतुलित रखें. वाणी व्यवहार मधुर रहेगा.

शुभ अंक : 4 5 और 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. सहयोगियों पर ध्यान दें.

