आज 9 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले रक्षाबंधन पर करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे, धैर्य बनाए रखेंगे

कुंभ - दूर देश के संबंधों में मजबूती आएगी. रिश्तेदारों व करीबियों से भेंट होगी. जीवनस्तर संवार पर बना रहेगा. बजट की अनदेखी न करें. पेशेवर लेनदेन में चूक से बचें. रिश्तों को संवारने का प्रयास रहेगा. कार्यविस्तार की गतिविधियों पर ध्यान देंगे. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च में सजगता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. विविध मामले प्रभावित रह सकते हैं.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक सजगता बनाए रहेंगे. सूझबूझ व मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. व्यापार में निरंतरता लाएंगे. विभिन्न मामलों में सजगता रखेंग. व्यर्थ विवाद की आशंका बनी हुई है. करियर में दबाव रहेगा. लक्ष्य पर नजर रखेंगे.



धन संपत्ति - निवेश संबंधी विषयों में रुचि दिखाएंगे. न्यायिक मामलों में नियमों का पालन रखें. व्यवस्था और अनुशासन रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. धैर्य बनाए रखेंगे. योजना बनाकर कार्य करें. अनजानों से दूर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में संवेदनशीलता और आत्मनियंत्रण रखेंगे. विपक्षियों से सतर्कता बढ़ाए रहेंगे. मितभाषी रहेंगे. धूर्त लोगों से सावधानी बरतें. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. संबंधों में तालमेल बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल में बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य से काम लेंगे. संकोच का भाव बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वचनबद्धता से बचें. स्वास्थ्य व अनुशासन पर जोर रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या पर जोर रखेंगे. शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज नहीं करेंगे.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : हल्का नीला

आज का उपाय : धर्म की रक्षा में आगे रहने वाले परमवीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान करें. धर्मस्थल जाएं.

---- समाप्त ----