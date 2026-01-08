scorecardresearch
 
आज 8 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे, संबंध घनिष्ठ होंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 8 January 2026, Aquarius Horoscope Today: निजी संबंधों में सुधार होगा. अपनों से किया वादा पूरा करने का प्रयास बनाए रखेंगे. करीबियों से बनाकर चलेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे.

कुंभ - पेशेवर मामलों में साझा प्रयासों को बढ़ावा देंगे. टीम के लिए सकारात्मकता वातावरण बनाए रखेंगे. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. भौतिक संसाधनों पर जोर रहेगा. रुटीन संवारेंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य बना रहेगा. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार में प्रभावी रहेंगे. करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे. मित्र मददगार होंगे. महत्वपूर्ण वार्ताओं में सहज रहेंगे. नेतृत्व क्षमता बल पाएगी.

नौकरी व्यवसाय- समकक्षों का सहयोग प्राप्त होगा. जिम्मेदारों से भेंट करेंगे. महत्वपूर्ण कामकाजी मामलों को गति देंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा. भूमि भवन के विषयों में सक्रियता रहेगी. उद्योग व्यापार में जगह बनाए रखेंगे. साझा प्रयास सधेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. जिम्मेदार बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में सुधार होगा. अपनों से किया वादा पूरा करने का प्रयास बनाए रखेंगे. करीबियों से बनाकर चलेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. घर परिवार में शुभता बढ़ेगी. सभी के प्रति सहयोग समर्थन रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. संबंध घनिष्ठ होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व एवं व्यवहार आकर्षक रहेगा. करीबियों को जुड़कर चलेंगे. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करेंगे. खानपान उम्दा रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 1 3 8

शुभ रंग : धूसर

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल-फूल चढ़ाएं. टीम संवारें.

---- समाप्त ----
