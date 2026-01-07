आज 7 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: बुधवार के दिन कुंभ राशि वाले आर्थिक कार्यों में पाएंगे तेजी, निभाएंगे जिम्मेदारियां, रखेंगे खानपान सात्विक

कुंभ - साझा व्यापार को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होगी. करियर कारोबार में उत्साह बनाए रखेंगे. उच्च मनोबल से कार्य करेंगे. आय बढ़ी रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. विविध कार्यों में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सात्विकता बनाए रहें. सामंजस्य पर जोर देंगे. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. सेहत का ख्याल रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ने का भाव रहेगा. विविध मामले लंबित रखने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- टीम वर्क और सहकारिता को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न प्रयासों में गति आएगी. सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. सक्रियता में वृद्धि होगी. मितभाषी रहेंगे.

धन संपत्ति- स्थायी संपत्ति के कार्यों में गति आएगी. धनलाभ के प्रयास बढ़ेंगे. भूमि भवन के कार्य संवरेंगे. उद्योग व्यापार में बेहतर रहेंगे. उद्यमिता पर जोर रहेगा. साहसिक फैसले लेने में पहल बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुख सौख्य बना रहेगा. दाम्पत्य में मिठास बढ़ेगी. मन के मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे. निजी जीवन में सबका साथ और विश्वास पाएंगे. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत मामले बेहतर रहेंगे. खानपान सात्विक रखें. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 5 ,7, 8 और 9

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : देवताओं में अग्रपूज्य एवं बुद्धि और समृद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. मदद बढ़ाएं.

