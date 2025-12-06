आज 6 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले सूझबूझ और सामंजस्य बनाए रखेंगे, सफलता से उत्साहित रहेंगे

कुंभ - करियर कारोबार में मित्रों का साथ और सहयोग उत्साहित रखेगा. चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहें. साझा भावना बढ़ेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. सफलता से उत्साहित रहेंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. तैयारी पर जोर देंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. करियर कारोबार में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा. भेंटवार्ता में सफल होंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. कारोबारियों से तालमेल रहेगा. वित्तीय मामलों में गति आएगी.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में विश्वास बना रहेगा. परिजनों में परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मन के रिश्तों को संवारेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मिठास और विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से सलाह लेंगे. करीबियों से भेंट होगी. संबंधों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सूझबूझ और सामंजस्य बनाए रखेंगे. अवसर बढ़ेंगे. सूझबूझ से जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. मनोबल बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : नीलम समान

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. शिक्षा व प्रशिक्षण बनाए रखें.

