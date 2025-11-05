आज 5 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: व्यापार में नुकसान हो सकता है, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें

कुंभ राशि

आज झगड़ों में न फंसें. करियर से संबंधित समस्या हल होगी. जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें. बड़ा निवेश आज करने से बचें. सेहत पर ध्यान दें. व्यापार में नुकसान हो सकता है — सावधानी रखें.

आर्थिक: निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. आज के दिन उधार लेन-देन से बचें.

प्रेम-विवाह: रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें. छोटी गलतफहमी विवाद में बदल सकती है.

पढ़ाई: छात्रों को पढ़ाई में आलस से बचना चाहिए. समय प्रबंधन से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

सेहत: नींद की कमी और मानसिक थकान परेशान कर सकती है. योग या ध्यान करें.

आज का उपाय: पक्षियों को दाना खिलाएँ.

शुभ रंग: क्रीम



शुभ अंक: 5



