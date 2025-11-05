scorecardresearch
 

Feedback

आज 5 नवंबर 2025 कुम्भ राशिफल: व्यापार में नुकसान हो सकता है, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें

Aaj ka Kumbh Rashifal 5 November 2025, Aquarius Horoscope Today: बड़ा निवेश आज करने से बचें. सेहत पर ध्यान दें. व्यापार में नुकसान हो सकता है सावधानी रखें. नींद की कमी और मानसिक थकान परेशान कर सकती है.

कुंभ राशि

आज झगड़ों में न फंसें. करियर से संबंधित समस्या हल होगी. जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें. बड़ा निवेश आज करने से बचें. सेहत पर ध्यान दें. व्यापार में नुकसान हो सकता है — सावधानी रखें.

आर्थिक: निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. आज के दिन उधार लेन-देन से बचें.

प्रेम-विवाह: रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें. छोटी गलतफहमी विवाद में बदल सकती है.

पढ़ाई: छात्रों को पढ़ाई में आलस से बचना चाहिए. समय प्रबंधन से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

सेहत: नींद की कमी और मानसिक थकान परेशान कर सकती है. योग या ध्यान करें.

आज का उपाय: पक्षियों को दाना खिलाएँ.

शुभ रंग: क्रीम
 

शुभ अंक: 5
 

---- समाप्त ----
