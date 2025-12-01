scorecardresearch
 
आज 1 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: धनधान्य से जुड़े प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे, पैतृक कार्यों में तेजी रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 1 December 2025, Aquarius Horoscope Today: लाभ संवार पाएगा. संग्रह के प्रयासों में वृदिध होगी. धनधान्य से जुड़े प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण खरीदी के मामलों में पहल बनाए रखेंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे.

कुंभ - पारिवारिक प्रयास गति लेंगे. आर्थिक् विषयों को बेहतर बनाए रखेंगे. आसपास आनंद के क्षण निर्मित होंगे. अपनों के आदर सम्मान को बनाए रखेंगे. मेहमानों का आगमन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. घर परिवार में समय देंगे. अपनों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में उम्दा प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधन को बल मिलेगा. सामाजिक मेलजोल की भावना बढ़ेगी. घरेलु मामलों में समय देंगे. खानपान का स्तर ऊंचा रहेगा. साज संवार और आकर्षण बनाए रखेगा.

नौकरी व्यवसाय - पेशेवरजन सहयोगी होंगे. साहस से सफलता बढ़ाएंगे. कामकाज में सफल होंगे. कामकाजी भेंटवार्ता में रुचि दिखाएंगे. आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक स्तर ऊंचा बना रहेगा. लाभ संवार पाएगा. संग्रह के प्रयासों में वृदिध होगी. धनधान्य से जुड़े प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण खरीदी के मामलों में पहल बनाए रखेंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे.

प्रेम मैत्री- धनधान्य का संग्रह बल पाएगा. अपनों के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. वातावरण सुख्रप्रद रहेगा. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगें. परस्पर सुख और सहकार बढ़ा रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा. संरक्षण पर बल रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 1 2 5 और 8

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सदाचार बढ़ाएं.
 

---- समाप्त ----
