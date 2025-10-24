Aaj ka Rashifal 25 अक्टूबर 2025: छठ पूजा पर कुंभ राशि वाले व्यापार में पाएंगे वृद्धि, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को अपनों की सीख सलाह का सम्मान बनाए रखना चाहिए. कार्यक्षेत्र में सामान्य प्रभाव रहेगा. आकस्मिक व जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. सफलता प्रतिशत मध्यम रहेगा. परिस्थितियां दबावपूर्ण बनी रह सकती हैं. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. चर्चा समझौते में सावधानी बनाए रखें. जल्दबाजी में कार्य न करें. परिजनों की सीख से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य दिखाएं. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. कमजोर की मदद करें.

------------------

वृष: वृष राशि के लोगों को टीम को बेहतर बनाने और साझीदारों व परिजनों से मिलकर चलने का प्रयास बना रहेगा. उद्योग व्यापार में सबका सहयोग मिलेगा. आत्मविश्वास से सफलता पाएंगे. करियर कारोबार में सक्रियता बनी रहेगी. नजदीकी संबंधों को मजबूत बनाएंगे. सहयोगियों से सहकार बढ़ाने की कोशिश रहेगी. करियर कारोबार में स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य खुशहाल बनेगा. उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे.

शुभ अंक: 6, 7 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ीं वस्तुएं दान दें. जिम्मेदारी निभाएं.

-------------------

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को करियर को मेहनत से संवारने की कोशिश बनी रहेगी. करियर कारोबार में गति बनाए रखेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. सेवाक्षेत्र के विषयों में फोकस बढ़ाएंगे. समय प्रबंधन में रुचि बढ़ाएंगे. लोभ व प्रलोभन में न आएं. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार तर्कशील रहेगा. लगन से आगे बढ़ेंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 7 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. क्षमाशीलता बनाए रखें.

-------------------

कर्क: कर्क राशि के लोगों को संवाद संपर्क में मित्रों की मदद से उचित परिणाम मिलेंगे. कामकाजी प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. करियर कारोबार में सक्रियता बढ़ेगी. कला कौशल संवार पर रहेंगे. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहें. साझा भावना बढ़ेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा.

शुभ अंक: 2, 7 और 8

शुभ रंग: एक्वा गार्ड

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. शिक्षण प्रशिक्षण बढ़ाए रखें.

-------------------

सिंह: सिंह राशि के जातकों को भावनात्मक कार्यों में जल्दबाजी में निर्णय न लेना चाहिए. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. परिवार के विषयों में दबाव बना रह सकता है. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित हो सकते हैं. परिजनों से सामंजस्य बनाए रखें. विनम्रता और विवेक से काम लें. चर्चा संवाद में आवेश में आने से बचें. सुनी बातों पर भरोसा न करें. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें.

Advertisement

शुभ अंक: 1 और 7, 9

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. स्मार्ट वर्किंग रखें.

--------------------

कन्या: कन्या राशि के लोगों के वाणिज्यिक परिणाम बेहतर बनेंगे. सामाजिक विषयों में उचित जगह बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. अपनों से शुभ समाचार मिलेंगे. पेशेवर चर्चा में प्रभावशाली बने रहेंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में सफल होंगे. कार्यक्षेत्र में साहस पराक्रम दिखाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य बनाए रखेंगे. सामाजिक प्रयासों व प्रबंधन को बल मिलेगा. विविध प्रयासों में गति आएगी.

शुभ अंक: 5, 7, 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. साहस रखें.

-----------------

तुला: तुला राशि के जातकों को परिवार के लोगों की खुशी को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए. भेंट चर्चा में शामिल होंगे. अपनों में सभी का भरोसा जीतेंगे. चहुंओर समर्थन रहेगा. जनकल्याण की भावना रहेगी. हर्ष आनंद के क्षण बने रहेंगे. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. संस्कारों को बल मिलेगा. वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुख सुविधाओं पर जोर बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 6, 7 और 8

शुभ रंग: रॉयल ब्लू

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. छोटों की सहायता करें.

------------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को रचनात्मक प्रयासों को बेहतर बनाए रखना चाहिए. आसपास के लोगों में सबसे बनाकर चलेंगे. कार्यक्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा. साहस से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों में गति आएगी. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. पारिवारिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मकता और भव्यता बनाए रहेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: परमवीर भक्तशिरोमणि हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान करें. सहजता बढ़ाएं.

---------------

धनु: धनु राशि के जातकों पर खर्च की अधिकता के कारण बजट पर दबाव बना रह सकता है. नीति नियम का पालन बनाए रखेंगे. कार्य प्रदर्शन में दबाव बना रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही न दिखाएं. सामंजस्य का प्रयास रखें. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि रखेंगे. रिश्तेदारों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च निवेश में सजगता रखेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढ़ेगा. कामकाज सामान्य रहेगा. यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी.

Advertisement

शुभ अंक: 3, 7, 8 और 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सबकी सहायता करें.

-----------------

मकर: मकर राशि के लोगों को आर्थिक अवसरों को भुनाना चाहिए. कामकाजी लक्ष्य साधने में सफल होंगे. वाणिज्यिक मामलों में लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आय के स्रोत सृजित होंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. नियम पालन रखें. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. करियर पर फोकस बनाए रखेंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 7, 8 और 9

शुभ रंग: काला

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि हनुमानजी के दर्शन पूजा वंदना करें. शनिदेव स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान बढ़ाएं. जीत पर फोकस रखें.

-----------------

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को प्रबंधन के प्रयासों में सक्रियता लानी चाहिए. कला और प्रतिभा के बल पर परिणाम पक्ष में बनाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. विविध योजनाओं व प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न कार्यों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. व्यवसायिक मामले संवरेंगे. प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे. पैतृक पक्ष के चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 7 और 8

शुभ रंग: नीलम समान

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनि की प्रिय वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग बढ़ाएं.

-------------------

मीन: मीन राशि के लोगों को भाग्य की कृपा से व्यावसायिक गतिविधियों में आगे बने रहना चाहिए. कामकाजी संकोच में कमी आएगी. वाणिज्यिक संबंधों के प्रति सजग रहेंगे. सृजनात्मक प्रयास संवारेंगे. करियर कारोबार में लाभ एवं प्रभाव बढ़ेगा. भेंट मुलाकात में बेहतर बने रहेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. उच्च शिक्षा के मामले पक्ष में रहेंगे. धर्म और आस्था को बढ़ावा मिलेगा. भाग्य बढ़त पर बना रहेगा. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. कार्य व्यापार में उछाल आएगा.

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: भक्तशिरोमणि हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान व प्रयोग करें. धर्मक्षेत्र जाएं.

---- समाप्त ----