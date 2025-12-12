Aaj ka Rashifal 13 दिसंबर 2025: शनिवार के दिन मेष राशि वाले कार्यक्षेत्र में करेंगे अच्छा प्रदर्शन, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक सेवा कार्य व नौकरी से जुड़े जन अच्छा प्रदर्शन करेंगे. करियर में जिम्मेदारी लेने का भाव बनाए रखेंगे. पेशेवर विषयों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. बजट से चलेगे. उपलब्धियां सामान्य रहेंगी. जवाबदेही से कार्य करेंगे. मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा. उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रहेंगे. लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे. निवेश पर नियंत्रण रखेंगे. बहकावे में न आएं. क्षमाशीलता का भाव बनाए रहें. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: मडकलर

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. नियम रखें.

वृष: वृष राशि के लोग दोस्तों के साथ सहज चर्चा संवाद में शामिल होंगे. बड़ों की आज्ञा और अनुशासन बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में इच्छित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. साथी बढ़ेंगे. करीबियों के संग भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. मनभेद व मतभेद दूर होंगे. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा.

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग सहकार बढ़ाएं.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक सही समय पर उचित ढंग से बात कहने से बेहतर परिणाम पाएंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि लेंगे. घरवालों से नजदीकी बढ़ाएंगे. प्रबंधन संवारने का प्रयास रखेंगे. परिजनों से सामंजस्य बनाए रहें. आवेश में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक मतभेदों को बढ़ावा देने से बचें. व्यवहार में संतुलन बनाए रखें. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचेंगे.

शुभ अंक: 4, 5, 7 और 8

शुभ रंग: हल्का नीला

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. सामंजस्य रखें.

कर्क: कर्क राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा. तैयारी व साहस से महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. भाईचारे का बढ़ावा मिलेगा. बंधुत्व को बल मिलेगा. साहस पराक्रम बना रहेगा. सुख सुविधाओं पर जोर रखेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. आलस्य त्यागें. वातावरण अनुकूल रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. सामाजिक मामलों में रुचि रखेंगे. संपर्क का दायरा बड़ा होगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. इच्छित उपलब्धि संभव हैं.

शुभ अंक: 2, 7, 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सक्रियता बनाए रहें.

सिंह: सिंह राशि के जातक परिजनों की खुशी बढ़ाने में सबसे आगे रहेंगे. रक्त संबंधियों का सहयोग समर्थन प्राप्त होगा. घर में सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा. सभी से मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. आपसी संकोच दूर होगा. सुविधा संसाधनों पर जोर रहेगा. घर परिवार में शुभ संस्कारों को बल मिलेगा. वादा वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी.

शुभ अंक: 1, 4 और 7

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: हनुमानजी पूजा की वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. आतिथ्य भाव बनाए रखें.

कन्या: कन्या राशि के लोग स्वजनों संग बेहतर तालमेल बनाए रखने में सफल रहेंगे. नवीन गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. महत्व के विषयों में गति आएगी. कला कौशल संवरेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. आर्थिक प्रयास संवरेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवनस्तर संवरेगा. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 4, 5, 6, 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान दें. रचनात्मकता बनाए रहें.

तुला: तुला राशि के जातकों को बजट पर फोकस बनाए रखना चाहिए. लेनदेन में सावधानी बनाए रखें. पेपरवर्क की अनदेखी करने से बचें. समकक्षों का समर्थन प्राप्त होगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. खर्च में सजगता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर चर्चाओं में भाग लेंगे. सूझबूझ और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. कामकाजी मामले प्रभावित रह सकते हैं. कामकाज सामान्य रहेगा. विदेश यात्रा हो सकती है. दान धर्म में रुचि बढ़ेगी. रिश्तों को संवारने का प्रयास रहेगा. कार्यविस्तार पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. बजट से चलें. --

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोग आर्थिक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. कारोबारी उपलब्धियों को बढ़ाने में सफलता पाएंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रों की मंडली में समय बिताएंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि रखेंगे. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. चहुंओर आनंद का वातावरण रहेगा. आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस होगा. आय के एक से अधिक मार्ग बनाएंगे. लेनदेन में बेहतर रहेंगे. साहस पराक्रम में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. पेशेवर स्पर्धा बढ़ाएं. --

धनु: धनु राशि के जातक बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. कार्यक्षेत्र में लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रबंधकीय कार्यों में सभी सहयोग होंगे. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर अपेक्षित उपलब्धियां बनी रहेंगी. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. सभी मामलों में संतुलन बना रहेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. प्रशासन के कार्य बनेंगे. पैतृक पक्ष के मामले बेहतर रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 7 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व स्मरण बढ़ाएं. बड़ों की सुनें.

मकर: मकर राशि के लोग भाग्य की मदद से करियर व्यापार के मामलों में तेजी लाएंगे. पेशेवर सक्रियता दिखाएंगे. भावनात्मक विषयों में सहज होंगे. उच्च शिक्षा पर जोर देंगे. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. आस्था और अध्यात्म में रुचि लेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सहज बने रहेंगे. आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. चहुंओर सफलता पाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. धार्मिक एवं मनोरंजक यात्राओं पर जा सकते हैं. उतावलापन न दिखाएं. तथ्यों पर ध्यान दें. मित्र सहयोगी होंगे.

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: नीला व श्याम

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी के दर्शन करें. तिल तिलहन का दान व प्रयोग करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. धर्मस्थल जाएं.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को धूर्त व चालाक लोगों की अतार्किक बातों में न आना चाहिए. पेशेवर कार्यों में उतावली न दिखाएं. जोखिम उठाने से बचें. सफलता प्रतिशत साधारण रहेगा. परिस्थितियां दबावपूर्ण बनी रह सकती हैं. लोभ प्रलोभन में न आएं. बिना उचित विचार विमर्श के चर्चा व समझौते न करें. अत्यधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. वादा पूरा करने का प्रयास करें. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. धर्म और धैर्य से काम लें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं.

शुभ अंक: 4, 6 और 8

शुभ रंग: नीलम के समान

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. पीड़ित की सहायता करें.

मीन: मीन राशि के लोग करीबियों से संबंध घनिष्ठ होंगे. भावनात्मक चर्चा और संवाद को बेहतर बनाए रखेंगे. साझा कार्यों में प्रभावी रहेंगे. रिश्तों प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवरता बढ़ेगी. नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: पीतवर्ण

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ीं वस्तुएं दान दें. जिम्मेदारी का भाव बढ़ाएं.

