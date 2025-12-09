scorecardresearch
 
Aaj ka Rashifal 10 दिसंबर 2025: कन्या राशि वाले जल्दबाजी में न लें कोई बड़ा फैसला, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 10 दिसंबर 2025, Horoscope Today: न्यायिक निर्देशों की अवहेलना से बचें.  कार्य व्यापार सामान्य रहेगा.  दूर देश की गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे.  रिश्तों पर ध्यान देंगे.  बड़ी सोच बनाए रखेंगे.  बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे.

मेष: मेष राशि के जातक प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे.  सभी का भरोसा जीतेंगे.  सहयोग की भावना बढ़ेगी.  योजनाओं में गति आएगी.  मित्रों के साथ से उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा.  कार्यव्यवस्था पर जोर देंगे.  सब मिलकर प्रयास बढ़ाएंगे.  विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे.  विविध मामलों में अपेक्षित सफलता बनेगी.  शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है.  प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.  योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे.  रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.  शिक्षा प्रशिक्षण में रुचि लेंगे.  कामकाजी मामले संवरेंगे.  सहज व्यवहार रखेंगे. 

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें.  पान और मोदक चढ़ाएं.  ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  उत्साह रखें. 

वृष: वृष राशि के लोगों को बड़ों की आज्ञा अनुपालन बनाए रखना चाहिए.  अपनों से विनय विवेक से पेश आएं.  कार्य व्यापार में गति लाएंगे.  प्रबंध कार्यों पर जोर देंगे.  पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.  पैतृक पक्ष से जुड़े कार्यों में गति आएगी.  अपनों के साथ मेल मुलाकात में सहज बने रहें.  जरूरी योजनाएं गति लेंगी.  लोगों से तर्क व बहस से बचें.  घर परिवार में स्थिति सामान्य रहेगी.  भावनात्मक असहजता बनी रह सकती है.  सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे.  जिद व अहंकार में न आएं.  कामकाज संतुलित रखें. 

शुभ अंक: 4, 5 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें.  पान और मोदक चढ़ाएं.  ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  सहज बनें. 

मिथुन: मिथुन राशि के जातक आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में उत्साह दिखाएंगे.  विभिन्न मामलों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे.  तार्किकता व सहकारिता बल पाएंगे.  संबंधों में ऊर्जा और संतुलन बनाए रखेंगे.  वाणी व्यवहार में सहजता बनाए रखेंगे.  साहसिक प्रदर्शन में आगे रहेंगे.  महत्वपूर्ण विषयों को विश्वास से आगे बढ़ाएंगे.  शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.  तालमेल बनाए रखेंगे.  विविध मामले व्यवस्थित रहेंगे.  बड़ी सोच बनाए रखेंगे.  सामाजिक पक्ष मजबूत रहेगा.  सभी से संपर्क संवाद को संवारेंगे. 

शुभ अंक: 1, 4 और 5

शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें.  ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  पान और मोदक चढ़ाएं.  सामंजस्यता बढ़ाएं.  --

कर्क: कर्क राशि के लोगों के रक्त संबंधों में प्रेम स्नेह और आदर का भाव बढ़ा रहेगा.  करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.  व्यर्थ आरोप-प्रत्यारोप से बचेंगे.  वादविवादों को दूर करने में सफल होंगे.  घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा.  अपनों के साथ उत्सव आयोजन में शामिल होंगे.  जीवन स्तर ऊंचा बनाए रखेंगे.  जीवन स्तर संवारने की भावना बल पाएगी.  रिश्तों में मजबूती आएगी.  पारिवारिक मामलों में बड़प्पन बढ़ाएंगे.  भेंटवार्ता में सहज सतर्कता बढ़ाएंगे.  संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे.  संकोच कम होगा. 

शुभ अंक: 1, 2, 4 और 5

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें.  पान और मोदक चढ़ाएं.  ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  आदरभाव बढ़ाएं. 

सिंह: सिंह राशि के जातकों को निजी रिश्तों पर ध्यान देना चाहिए.  करीबियों का सहयोग मिलेगा.  प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा.  मधुर व्यवहार से सभी प्रसन्न रहेंगे.  रचनात्मक कार्यों में करीबियों का समर्थन प्राप्त होगा.  विविध मामले पक्ष में हल होंगे.  साख सम्मान में वृद्धि रहेगी.  घर में सुखद वातावरण रहेगा.  संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा.  विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता बढ़ाएंगे.  परिजनों का सानिध्य बनाए रहेंगे.  नवाचार पर जोर रहेगा.  करियर कारोबार में परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे.  कला कौशल से सबका दिल जीतेंगे. 

शुभ अंक: 1, 4, 5

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें.  पान और मोदक चढ़ाएं.  ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  सृजन पर जोर दें. 

कन्या: कन्या राशि के लोगों को आर्थिक कार्यों में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखने का समय है.  निवेश संबंधी योजनाओं की उचित जांच पड़ताल के बाद ही जरूरी निर्णय लें.  जल्दबाजी में लाभ प्रभावित होने की आशंका है.  न्यायिक निर्देशों की अवहेलना से बचें.  कार्य व्यापार सामान्य रहेगा.  दूर देश की गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे.  रिश्तों पर ध्यान देंगे.  बड़ी सोच बनाए रखेंगे.  बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे.  वैदेशिक कार्यों को साधने की कोशिश होगी.  करीबियों का भरोसा जीतने का प्रयास रहेगा. 

शुभ अंक: 1, 4, 5

शुभ रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें.  पान और मोदक चढ़ाएं.  ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  नियम पालन रखें. 

तुला: तुला राशि के जातकों को आर्थिक उन्नति के अवसरों को बल मिलेगा.  व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी.  पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  करियर कारोबार में सकारात्मकता बढ़ेगी.  विभिन्न मामलों में उचित स्थिति बनी रहेगी.  कामकाजी अवसर पक्ष में बनेंगे.  लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाए रखेंगे.  कार्यक्षेत्र में शुभता का संचार रहेगा.  प्रबंधकीय मामलों में उत्साह दिखाएंगे.  महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है.  सभी का सम्मान बनाए रखेंगे.  लेनदेन में सूझबूझ बढ़ाएंगे.  मित्रों के साथ संपर्क संवाद पर फोकस होगा. 

शुभ अंक: 4, 5 और 6

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें.  पान और मोदक चढ़ाएं.  ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  बड़ा सोचें. 

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को प्रबंधकीय मामलों में उमंग उत्साह से सबको प्रभावित करना चाहिए.  लाभ बढ़त पर बना रहेगा.  लेनदेन में अपेक्षित प्रदर्शन रहेगा.  शासन प्रशासन के मामलों में बेहतर स्थिति रहेगी.  अधिकारियों से भेंट होगी.  आर्थिक वाणिज्यिक प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.  परिजनों का साथ सहयोग बना रहेगा.  परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे.  आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.  कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे.  करियर कारोबार में सहजता बनाए रखेंगे.  आशंकाओं से मुक्त रहेंगे.  सभी वर्ग के लोग मददगार होंगे. 

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें.  पान और मोदक चढ़ाएं.  ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  हरी वस्तुओं का दान करें.  सहकार बढ़ाएं. 

धनु: धनु राशि के जातकों के भाग्य की राह आसान बनी रहेगी.  करियर कारोबार के हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.  लेनदेन में बेहतर बने रहेंगे.  लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी.  जिम्मेदारों और वरिष्ठों से सलाह लेंगे.  धर्म और आस्था के मामले संवरेंगे.  सक्रियता बनाए रखेंगे.  करीबियों का सहयोग रहेगा.  सभी का विश्वास पाएंगे.  पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे.  भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे.  आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.  प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे.  योजनागत प्रयासों में उम्मीद से अच्छा करेंगे.  लाभ बढ़त पर बनाए रहेंगे. 

शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: पाइनेपल

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें.  पान और मोदक चढ़ाएं.  ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  आस्था भाव रखें.  

मकर: मकर राशि के लोगों को शारीरिक सहजता को बनाए रखने का प्रयास बढ़ाना चाहिए.  स्वास्थ्य संकेतों पर नजर रखें.  मौसमी सावधानी बढ़ाएं.  घर परिवार में सबका साथ सहयोग रहेगा.  परिजनों के साथ सुखद संवाद बना रहेगा.  सभी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे.  विनम्र रहेंगे.  कार्य विस्तार की योजनाएं गति लेंगी.  स्पष्टता बनाए रखें.  चुनौतियों का सामना करेंगे.  वाद विवाद व संघर्ष की स्थिति से बचेंगे.  नीति नियम बनाए रखें.  जरूरी सूचना मिल सकती है.  बड़प्पन बनाए रखें.  लक्ष्य पर ध्यान दें. 

शुभ अंक: 4, 5 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें.  भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें.  पान चढ़ाएं.  मोदक का भोग चढ़ाएं.  सीख सलाह बनाए रखें. 

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को साझा कार्यों से लाभ होगा.  उद्योग व्यापार संवार पर रहेगा.  व्यावसायिक गतिविधियों पर फोकस होगा.  करीबियों का भरोसा जीतेंगे.  महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल होंगे.  कामकाज में अपेक्षित उन्नति बनी रहेगी.  दाम्पत्य में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा.  स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएं.  बड़ों का साथ और सानिध्य रखें.  सहकारिता के कार्यों को गति मिलेगी.  लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास बनाए रखेंगे.  महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे.  मित्रों से संबंध मजबूत होंगे.  सहकारिता का भाव बनाए रखेंगे. 

शुभ अंक: 4, 5 और 8

शुभ रंग: मोरपंख के समान

आज का उपाय: ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें.  भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें.  पान और मोदक चढ़ाएं.  सहयोगियों पर ध्यान दें. 

मीन: मीन राशि के लोगों को कला कौशल और तैयारी से कार्य व्यापार में नियमित गति बनाए रखनी चाहिए.  पेशेवर प्रयास सहज रहेंगे.  नीति नियम पर ध्यान दें.  मेहनत से परिणाम संवरेंगे.  चालाक लोगों की बातों में आने से बचें.  अपरिचित से सहज दूरी बनाए रखें.  सफलता का प्रतिशत मिश्रित रहेगा.  उतावली न दिखाएं.  चर्चा संवाद में संकोच बना रहेगा.  कार्यक्षेत्र में लापरवाही न दिखाएं.  समय सीमा में कार्य करें.  व्यक्तिगत संबंधों को भुनाएं.  समय प्रबंधन के प्रयासों को बनाए रहें.  पेशेवरों से करीबी बढ़ेगी.  रिश्ते मजबूत रहेंगे. 

शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: आंवला समान

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें.  पान और मोदक चढ़ाएं.  ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  अनुशासन रखें. 

