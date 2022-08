Aaj Ka Panchang: आज 30 अगस्त 2022 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग अगस्त 30 2022, मंगलवार

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - भाद्रपद

अमांत -भाद्रपद

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, शुक्ल पक्ष तृतीया

सूर्य सिंह राशि में संचरण करेंगे चन्द्रमा कन्या में संचरण करेंगे

आज का पंचांग

भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया

वराह जयंती

हरतालिका तीज

नक्षत्र: हस्त

आज का दिशाशूल:उत्तर दिशा।

आज का राहुकाल: 3:35 PM – 5:09 PM



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:12 AM

सूर्यास्त - 6:42 PM

चन्द्रोदय - Aug 30 8:34 AM

चन्द्रास्त - Aug 30 8:46 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:02 PM – 12:52 PM

अमृत काल - 05:38 PM – 07:17 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:35 AM – 05:23 AM

योग

शुभ - Aug 30 01:03 AM – Aug 31 12:04 AM

शुक्ल - Aug 31 12:04 AM – Aug 31 10:47 PM