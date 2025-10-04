Weekly Rashifal October 2025: शरद पूर्णिमा के साथ नया सप्ताह होगा शुरू, कुंभ सहित 3 राशियों पर बरसेगा पैसा

October Weekly 2025 Rashifal: अक्टूबर माह का नया सप्ताह शुरू होने वाला है. यह सप्ताह 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहेगा. खास बात यह है कि इस सप्ताह की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो रही है. शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सोलह कलाओं से परिपूर्ण रहता है और इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण भी करती हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग तीन राशि के जातकों को शुभ परिणाम दे सकता है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

मिथुन राशि- आपके रुके हुए काम पूरे होंगे. धन लाभ होगा. कहीं से उधार दिया हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. करियर की समस्याएं हल हो सकती हैं. पारिवारिक समस्याएं हल होंगी. स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा. घर में जिन बुजुर्गों की सेहत खराब चल रही थी, उसमें सुधार आने वाला है. धार्मिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी. परिवार में खुशहाली आएगी. शिवजी को जल अर्पित करें.

तुला राशि- अचानक धन लाभ के योग बनते दिख रहे हैं. आपका कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा. मानसिक तनाव कम होगा. घर-परिवार में चल रही कोई बड़ी चिंता दूर हो सकती है. ऑफिस की समस्या हल हो सकती है. कार्यस्थल पर आपके काम से लोग प्रसन्न रहेंगे. छोटी यात्रा हो सकती है. परिवार संग किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं. स्वास्थ्य में सुधार होगा. शिवजी को जल अर्पित करें.

Advertisement

कुंभ राशि- धन लाभ के उत्तम योग बनने वाले हैं. आय के स्रोतों में वृद्धि होगी. गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है. करियर में सफलता मिलेगी. क्रिएटिव फील्ड में कार्यरत लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. आपके लंबे समय से रुके हुए काम अब पूरे होंगे. करियर की रुकावट दूर होगी. प्रमोशन-इन्क्रीमेंट की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

उपाय

इस बार शरद पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है. यह वार भगवान शिव को समर्पित है. ऐसे में शरद पूर्णिमा और सोमवार के संयोग में भगवान शिव को प्रसन्न करने से बहुत लाभ मिल सकता है. इस दिन सुबह स्नानादि के बाद शिवलिंग का जलाभिषेक करें. शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं. फिर महादेव के मंत्रों का जप करें. यह एक उपाय आपके जीवन की दिशा-दशा बदल सकता है.

---- समाप्त ----