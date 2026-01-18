scorecardresearch
 
Weekly Rashifal January 2026: कुंभ राशि वालों को धन लाभ, जानें आपकी राशि के लिए कैसा है जनवरी का नया सप्ताह

जनवरी का नया सप्ताह 19 से 25 जनवरी तक रहेगा. खास बात ये है कि इसकी शुरुआत माघ गुप्त नवरात्र से हो रही है. मकर राशि में पांच शक्तिशाली ग्रह भी बैठे हुए हैं. ज्योतिष के अनुसार, जनवरी का ये नया सप्ताह कुछ राशियों के लिए बहुत ही उत्तम दिखाई दे रहा है.

जनवरी माह का नया सप्ताह माघ गुप्त नवरात्र के साथ शुरू हो रहा है. (Photo: ITG)
Weekly Rashifal January 2026: जनवरी माह का नया सप्ताह कल से शुरू हो रहा है. ये नया सप्ताह 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक रहेगा. ये सप्ताह एक बड़े ही शुभ संयोग में शुरू होने जा रहा है. ये सप्ताह माघ गुप्त नवरात्र के साथ शुरू हो रहा है. दूसरा, मकर राशि में शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल के होने से शुक्रादित्य, बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण और मंगलादित्य राजयोग बन रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि ये शुभ राजयोग नए सप्ताह में कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

मेष राशि
इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को कार्यस्थल पर नियमों और अनुशासन का विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है. जीवन में नई स्फूर्ति महसूस होगी. मित्रों और परिवार के साथ तालमेल बनाए रखें. जरूरत से ज्यादा जोश दिखाने से बचें. लक्ष्य पर एकाग्र रहेंगे तो मेहनत का अच्छा फल मिलेगा.

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह बदलाव और नए अवसरों का संकेत दे रहा है. खुशियों में वृद्धि होगी और नए संपर्क बन सकते हैं. पुरानी परेशानियां दूर होने की संभावना है. कामकाज में अचानक सफलता मिल सकती है. किस्मत साथ देगी, बशर्ते आप प्रयास करना न छोड़ें.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्साह और उमंग से भरा रहेगा. नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है और निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. घर में मेहमान आ सकते हैं. स्वास्थ्य में सुधार होगा और व्यापार से लाभ मिलने के संकेत हैं.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों को इस सप्ताह पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों में सक्रिय रहना होगा. प्रेम और आध्यात्मिकता की भावना बढ़ेगी. माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा. सकारात्मक सोच अपनाने से जीवन में बड़े लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

सिंह राशि
इस सप्ताह सिंह राशि के लोगों का सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होगी. रिश्तेदारों के बीच मान-सम्मान बढ़ेगा. ससुराल पक्ष से लाभ संभव है. साहसिक निर्णय लेने से फायदा मिल सकता है.

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभकारी सिद्ध होगा. व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा और रिश्तेदारों से संबंध मजबूत होंगे. पुराने मित्रों से बातचीत मन को प्रसन्न करेगी. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. काम का दबाव बना रह सकता है. सप्ताहांत में घूमने का प्लान बन सकता है.

तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह उम्मीद और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. मेहनत का पूरा फल मिलेगा और उन्नति के रास्ते खुलेंगे. अपने सपनों को साकार करने का समय है. आशावादी रहें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, करियर में बड़ा परिवर्तन संभव है.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जीवन में इस सप्ताह सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे. पुराने मित्रों और रिश्तेदारों से मुलाकात होगी. पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं. अच्छे भोजन और सुखद समय का आनंद मिलेगा. नए अवसरों को अपनाएं और डर से बाहर निकलें.

धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ बदलाव लेकर आएगा. जीवन में खुशियों की बढ़ोतरी होगी और नए अवसर प्राप्त होंगे. पुराने और नए मित्रों से मुलाकात संभव है. महिलाओं को सास-ननद का सहयोग मिलेगा. पसंदीदा भोजन का आनंद लेंगे. नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं.

मकर राशि
आपकी राशि में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह एकसाथ बैठे हैं. ऐसे में आपके लिए यह सप्ताह उन्नति और समृद्धि का संकेत दे रहा है. रचनात्मकता और प्रेम भाव में वृद्धि होगी. पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का समय है. किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है. परिवार के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मोर्चे पर लाभकारी सिद्ध होने वाला है. आपको धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी. पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है. निवेश के लिए भी समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. खर्चे थोड़े बढ़े हुए रहेंगे, लेकिन आय के साधनों से पर्याप्त धन मिलता रहेगा.

मीन राशि
मीन राशि वालों को इस सप्ताह संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. जीवन में खुशी और आनंद का अनुभव करेंगे. नए मित्र बन सकते हैं. कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न होगा. भावनाओं और फैसलों में संतुलन रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें.

---- समाप्त ----
