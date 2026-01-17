scorecardresearch
 
Weekly Rashifal January 2026: पंचग्रही योग में शुरू होगा जनवरी का नया सप्ताह, ये 5 राशि वाले होंगे अमीर

जनवरी का नया सप्ताह 19 जनवरी से 25 जनवरी तक रहेगा. सप्ताह की शुरुआत मकर राशि में सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल और बुध के पंचग्रही योग से होगी. ज्योतिषीय दृष्टि से यह दुर्लभ संयोग है, जो पांच राशियों के लिए धन, करियर और व्यापार में लाभ के संकेत दे रहा है.

जनवरी माह का नया सप्ताह पांच राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. (Photo: ITG)
Weekly Rashifal January 2026: जनवरी माह का नया सप्ताह शुरू होने वाला है. यह सप्ताह 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक रहेगा. ग्रह-नक्षत्रों की चाल पर नजर डालें तो इस सप्ताह की शुरुआत पंचग्रही योग में हो रही है. सप्ताह के पहले ही दिन मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, मंगल और बुध का पंचग्रही योग बनेगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग पांच राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. इस सप्ताह पांच राशियों को धन, कारोबार, रोजगार आदि के मामले में लाभ मिल सकता है.

मेष राशि
आपके लिए धन से जुड़े मामलों में शुभ रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में ही अचानक लाभ मिल सकता है. सरकारी योजनाओं या प्रशासन से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है. इस दौरान किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा. नौकरी करने वालों को किसी बड़ी उपलब्धि का अवसर मिल सकता है.

वृषभ राशि
इस सप्ताह आपका भाग्य मजबूत होगा. आपकी आर्थिक स्थिति संवरने वाली है. नौकरी-व्यापार में उन्नति के संकेत हैं. कार्यस्थल पर नई और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, जो करियर आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

कर्क राशि
यह सप्ताह आपके लिए जोश और सकारात्मकता से भरा रहेगा. आर्थिक लाभ के साथ-साथ प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा. सप्ताह के अंत में भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा. सहकर्मियों या मित्रों की मदद से जरूरी कार्य पूरे होंगे.

मकर राशि
मकर राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल परिणाम देने वाला है. नए घर या  प्रॉपर्टी में निवेश की योजना सफल हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को करियर में नया अवसर मिल सकता है. नए कार्य की शुरुआत में मित्रों का सहयोग मिलेगा. सरकारी योजनाओं या लाभकारी योजनाओं से फायदा होने के संकेत हैं. 

मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए जनवरी का यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहेगा. भूमि, भवन या संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन से अधिकारी संतुष्ट रहेंगे. अटका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. पड़ोसियों या आसपास के लोगों की मदद से जरूरी कार्य पूरे होंगे.

---- समाप्त ----
