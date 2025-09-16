Gochar 2025: 5 दिन में 4 ग्रह मंगल-बुध-शुक्र-सूर्य का राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों के आ रहे अच्छे दिन

Surya Mangal Shukra Budh Sanyog 2025: 17 सितंबर यानी कल ग्रहों के राजा सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं. इसके साथ ही ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन जाएगा. दरअसल, बीते पांच दिनों में चार बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है. 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है. ज्योतिष गणना में ऐसी घटनाएं बहुत दुर्लभ और अद्भुत मानी जाती हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि ये दुर्लभ संयोग तीन राशि के जातकों लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

13 सितंबर को मंगल ने कन्या से निकलकर तुला राशि में प्रवेश किया था. इसके बाद 15 सितंबर को बुध और शुक्र का गोचर हुआ. इस दिन बुध ने सिंह से कन्या राशि में प्रवेश किया. तो शुक्र देव ने कर्क से सिंह राशि में प्रवेश किया. अब 17 सितंबर यानी कल सूर्य सिंह से कन्या राशि में गोचर करेंगे.

तीन राशियों को लाभ

मिथुन- ग्रह गोचर के इस अद्भुत संयोग से मिथुन राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है. कार्यस्थल पर आपके काम की खूब प्रशंसा होगी. रोजगार के मामले में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आर्थिक मोर्चे पर लाभ होगा. आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावनाए हैं.

सिंह- यह दुर्लभ संयोग आपके जीवन में किसी बड़ी खुशखबरी का कारक बन सकता है. नई नौकरी या नया व्यापार शुरू करने के योग बनते दिख रहे हैं. जिन लोगों का पैसा कर्ज या किसी निवेश में फंसा है, उन्हें जल्दी ही राहत मिल सकती है. लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का अवसर आपको मिल सकता है. मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

वृश्चिक- आय में वृद्धि होगी. धन का संचय सरलता से होगा. खर्चों में कमी आने और बजट बनाकर चलने से आपका बैंक-बैलेंस बढ़त पर रहेगा. व्यापारी वर्ग के जातकों के लिए तो आने वाला समय और भी शुभ रहने वाला है. आपका मुनाफा बढ़ेगा. कम लागत में ज्यादा धन अर्जित करने में सक्षम रहेंगे. विदेश में भ्रमण करने और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.

