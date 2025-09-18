scorecardresearch
 

Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण इन राशियों के लिए रहेगा शुभ, नौकरी से लेकर बिजनेस में मिलेगी तरक्की

Surya Grahan 2025: साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा. यह सूर्य ग्रहण बुध की राशि कन्या और गुरु के नक्षत्र पूर्वाभाद्रपद में लगेगा. संयोग की बात तो यह है कि ग्रहण के दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है.

सूर्य ग्रहण का इन राशियों पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव (Photo: AI Generated)
सूर्य ग्रहण का इन राशियों पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव (Photo: AI Generated)

Surya Grahan 2025: 21 सितंबर को इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जिसे लेकर ज्योतिष और विज्ञान दोनों की नजरें टिकी हुई हैं. इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाएंगे और चंद्रमा सूर्य को ढक लेगा. हालांकि, भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसका असर साफ देखा जाएगा.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण काल को शुभ कामों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए लोग इस समय पूजा-पाठ, दान और मंत्रजप पर ज्यादा ध्यान देते हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, साल के आखिरी सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर भी देखने को मिलेगा. तो चलिए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. 

1. मेष

सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों का भाग्य को मजबूत करने वाला साबित होगा. लंबे समय से जिस मौके का इंतजार था, वह हाथ लग सकता है. नौकरी में तरक्की या नए अवसर मिलेंगे. विद्यार्थियों और रिसर्च से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी. विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है.

मेष राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. करियर में नए अवसर मिलेंगे, वहीं आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी. रुके हुए काम पूरे होंगे और लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी. धन-संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा. 

2. सिंह

आगामी सूर्य ग्रहण से सिंह राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है क्योंकि सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं. समाज और कार्यक्षेत्र में पहचान मिलेगी. धन लाभ और निवेश से फायदा होगा. परिवार में सम्मान और सुख-समृद्धि बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और बिज़नेस वालों को विस्तार का अवसर मिलेगा. परिवार में सामंजस्य और सहयोग बढ़ेगा. स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत हैं.

सिंह राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. लंबे समय से अधूरे सपने पूरे होंगे. शिक्षा, करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी. प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी.

कहां कहां दिखेगा ये सूर्य ग्रहण (Surya Grahan 2025 Visibility in India or Not)

21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा. बल्कि, यह ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण प्रशांत के कुछ हिस्सों में नजर आने वाला है.

