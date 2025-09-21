Surya Grahan 2025 Live Updates: आज रात कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण? जानें कब-कहां और कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग

Surya Grahan 2025 When Where Watch: 21 सितंबर यानी आज रात साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण है. भारतीय समयानुसार, यह सूर्य ग्रहण रात 11 बजे शुरू होगा और इसका समापन देर रात 03 बजकर 23 मिनट पर होगा. इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात्रि 01 बजकर 11 मिनट बताया जा रहा है. यह ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है. सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा. इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है. ऐसे में बच्चे-बुजुर्ग या गर्भवती महिलाओं पर कोई विशेष नियम लागू नहीं हो रहा है.

- क्या सूर्य ग्रहण का पूजा-पाठ पर होगा असर?

यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है. इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं है. सूर्य ग्रहण दिखने पर 12 घंटे पहले सूतक लागू हो जाता है, जिसमें पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठान वर्जित रहते हैं. इस सूर्य ग्रहण का सर्वपितृ अमावस्या और 22 सितंबर को शारदीय नवरात्र की घटस्थापना पर भी कोई असर नहीं होगा.

- नग्न आंखों से न देखें सूर्य ग्रहण

वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य ग्रहण को भूलकर भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए. ग्रहण की किरणें आंखों के रेटिना के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं. इसलिए जिन क्षेत्रों में ग्रहण दिखाई पड़ता है, वहां लोगों को फिल्टर ग्लास, दूरबीन, या खास तरह के चश्मे से इसे देखना चाहिए. सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखने पर कन्स्ट्रेशन में दिक्कत, आंख में खुजली या जलन की समस्याएं हो सकती हैं.

Advertisement

- कहां देखें सूर्य ग्रहण का लाइव स्ट्रीम?

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भले ही भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लोग चाहें तो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इसे देख सकते हैं. Timeanddate के यूट्यूब चैनल पर आप इसका लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं.

- क्या भारत में दिखेगा सूर्य ग्रहण?

साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. यह सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी इलाकों सहित अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में ही दिखेगा. इस सूर्य ग्रहण का सर्वाधिक असर न्यूजीलैंड में होगा, जहां सूर्य लगभग 80 प्रतिशत तक ढका रहेगा. एशिया, अफ्रीका और अमेरिकी देशों पर इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा.

---- समाप्त ----